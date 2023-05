Il Comune di Rimini mette all'asta oggetti abbandonati e smarriti: ecco cosa c'è in vendita

Attualità

Rimini

| 07:51 - 06 Maggio 2023

Bici appese.

Il Comune di Rimini metterà all'asta 84 oggetti smarriti, abbandonati o non reclamati entro i termini consentiti dalla legge sabato 13 maggio, compresi 68 biciclette di varie tipologie, 4 e-bike, caschi, pneumatici, fotocamere, un trapano, un televisore e un frullatore. L'asta partirà da una base prefissata e gli aggiudicatari dovranno pagare in contanti e ritirare immediatamente gli oggetti. È possibile visionare gli oggetti il 11 e 12 maggio presso il magazzino comunale di via della Lontra, e la somma raccolta sarà destinata in beneficenza.