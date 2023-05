Vigile riminese ammesso ai lavori socialmente utili per reato di pedopornografia

Cronaca

Rimini

| 07:37 - 06 Maggio 2023

Il vigile riminese di 58 anni è stato ammesso ai lavori socialmente utili presso un'associazione a Bellaria Igea Marina, mentre è in attesa di processo per detenzione di materiale pedopornografico. La messa alla prova durerà sei mesi e sospende il procedimento penale in corso. Il vigile è sospeso dal suo incarico presso la polizia locale in attesa dell'evoluzione del processo. Il 58enne sta anche svolgendo un percorso di riabilitazione psicologica e un programma di recupero dell'associazione Dire uomo. Se non reitererà il reato e supererà positivamente il periodo di servizi sociali, il giudice potrebbe proscioglierlo. L'uomo (sposato e con figli) era stato arrestato lo scorso dicembre e la perquisizione domiciliare aveva permesso di sequestrare il più grande quantitativo mai ritrovato di materiale pedo-pornografico della provincia di Rimini.