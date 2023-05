Calcio: playoff Real Montefeltro - Atletico Marecchia, in palio la Seconda Categoria

Sport

06 Maggio 2023



Grande attesa in Alta Valmarecchia per la finale playoff di 3a Categoria tra Real Montefeltro e Atletico Marecchia, formazioni di Talamello e di Pennabilli. Le due compagini si sfidano oggi (sabato 6 maggio) al Comunale di Talamello, fischio di inizio alle 16. In caso di parità dopo 120 minuti, accede in Seconda Categoria il Real Montefeltro, in virtù del miglior piazzamento in classifica. I biancoazzurri allenati da Gigi Giovagnoli sono arrivati terzi in regular season, totalizzando 45 punti, 18 in più dei rivali, guidati in panchina da Enzo Pari, anche se i due scontri diretti si sono conclusi in parità, con lo stesso punteggio di 1-1.



Nel complesso è da rimarcare l'impegno di tutte e cinque le compagini di Terza Categoria dell'Alta Valmarecchia. Con Pietracuta, Novafeltria e Perticara impegnati in categorie superiori, società come le due finaliste, la Santagatese, il Montecopiolo e il rinato Maiolo danno la possibilità a tanti ragazzi del posto di continuare a praticare calcio. Poi ci sono le due finaliste, la cui presenza all'atto finale del campionato, come rimarcato da entrambe le piazze, è "Un vanto per tutta la vallata" .



Le due squadre si sarebbero potute incontrare in finale di coppa di 3a Categoria, ma la Virtus Olimpia ha sconfitto in semifinale l'Atletico Marecchia, per poi superare al Nanni di Bellaria la formazione allenata da Giovagnoli. Ma l'Atletico Marecchia si è preso la rivincita nei playoff, superando proprio la Virtus Olimpia, poi il San Carlo.

"Il percorso per arrivare alla finale è stato emozionante e difficile. Una scalata, dovendo sempre giocare in trasferta, su campi molto difficili, il San Carlo peraltro in casa non aveva mai perso", evidenzia Paolo Draghi, dirigente dell'Atletico Marecchia, che sarà privo di capitan Guglielmi Pellegrini, squalificato. Rischia il forfait anche il forte portiere Davide Simonetti, in ballottaggio, in caso di forfait, Stefano Gabrielli e Tommaso Galli.



In casa Real Montefeltro mancherà il difensore Francesco Reali, infortunato al ginocchio. La stella è Enea Sartini, talentuoso attaccante esterno prelevato dal Novafeltria e autore di 14 reti in campionato.

"Faccio i complimenti ai nostri avversari, ai miei amici dell'Atletico Marecchia, in passato ho giocato con loro. Però è un derby e negli ultimi anni i derby con loro sono stati accesi, sentiti, passionali. Sarà una bella partita e ci auguriamo che ci sia una grande cornice di pubblico", commenta l'allenatore Gianluigi "Gigi" Giovagnoli.





ric. gia.