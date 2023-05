Rimini: si finge attore di 'Mare fuori' per rubare bacio a una 13enne

Cronaca

Rimini

| 17:29 - 05 Maggio 2023

Ingresso del tribunale di Rimini.

Si finge attore doppiatore della serie tv "Mare fuori" per rubare un bacio ad una 13enne. È l'accusa a carico di un 28enne riminese, indagato per violenza sessuale aggravata. Il prossimo settembre, davanti al gip del Tribunale di Rimini, si discuterà dell'eventuale processo visto che il sostituto procuratore, Luca Bertuzzi, ne ha chiesto il rinvio a giudizio.



I fatti sono avvenuti su un lettino sulla spiaggia di Bellaria Igea Marina, dove l'adolescente era in vacanza con i parenti. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, in base alla denuncia della mamma della ragazzina, il 28enne, dopo essersi seduto a fianco della 13enne, le ha raccontato, tentando di affascinarla per rubarle un bacio, del suo mestiere di attore e doppiatore della serie tv "Mare Fuori" di cui evidentemente la ragazzina era appassionata. Quest'ultima, abbracciata energicamente e baciata sulla bocca, si era però spaventata ed era scappata, chiedendo l'aiuto della mamma.



Nell'immediatezza il finto attore si era allontanato dalla spiaggia grazie al passaggio di un amico. Rintracciato dai carabinieri era stato quindi denunciato.