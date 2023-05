Calcio, due under (2003 e 2004) in Eccellenza e Promozione. Nessun obbligo in Prima

Sport

Il Comitato Regionale Emilia Romagna per la prossima stagione sportiva ha stabilito, in tema di utilizzo dei giovani calciatori quanto segue:



ECCELLENZA



1 calciatore nato dal 01.01.2003 in poi

1 calciatore nato dal 01.01.2004 in poi



PROMOZIONE



1 calciatore nato dal 01.01.2003 in poi

1 calciatore nato dal 01.01.2004 in poi



Tale obbligo non sussiste:

a) in caso di espulsione dal campo;

b) in caso di infortunio dei calciatori delle suddette fasce d’età, ove siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite.

Eventuali sostituzioni dei suddetti calciatori debbono essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa fascia di età, oppure ad una fascia di età inferiore a quella prevista.



Il Consiglio Direttivo aderendo a quanto deliberato dalla Lega Nazionale Dilettanti, ha ritenuto di non stabilire maggiori vincoli per l’obbligo di utilizzo dei Giovani Calciatori nelle suddette categorie e di non stabilire vincoli per la Prima Categoria.