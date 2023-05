San Giovanni in Marignano: inaugurati nuovi spazi nel centro storico per la rigenerazione urbana

Attualità

San Giovanni in Marignano

16:10 - 05 Maggio 2023

Casa della Cultura e giunta.

La rigenerazione urbana di San Giovanni in Marignano è giunta al termine e ha consegnato al paese nuovi spazi nel suo centro storico. Dopo alcuni anni di lavori, i nuovi spazi sono finalmente pronti per l'inaugurazione, tra cui l'ex sede comunale trasformata in Casa della Cultura e sede delle Informazioni Turistiche, il parchetto della Biblioteca comunale, via Macello, la strada che conduce al centro giovani e altro ancora.



Il progetto, finanziato principalmente dalla Regione Emilia Romagna, ha l'obiettivo di rendere più attraente e fruibile il centro storico, sia dal punto di vista turistico-culturale che commerciale, valorizzando la socialità e promuovendone la specificità sociale, storica e culturale.



I nuovi spazi sono già stati utilizzati per la Notte delle Streghe 2022 e ospiteranno una mostra per bambini intitolata "Alberi Partiture del cuore". L'inaugurazione ufficiale si terrà il 20 maggio alla presenza del Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e sarà seguita da RespirArte, un evento a cura di Aps Pro Loco che animerà i vicoli del centro con artisti in opera dal vivo accompagnati da musicisti e performer.



L'Amministrazione comunale sottolinea che questi nuovi spazi rappresentano un'importante opportunità per la comunità di San Giovanni in Marignano e saranno un volano per incontri, laboratori, eventi e tutte le esperienze che la città vorrà condividere.