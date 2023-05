Calcio giovanile, Rivazzurra: dal 12 giugno il Summer Camp. Torneo U13 Fair Play: è finale al Neri

Sport

| 17:13 - 05 Maggio 2023

La squadra del Rivazzurra finalista sabato al Neri nel Torneo Under 13 Fair Play.





Importante traguardo per il Rivazzurra Calcio. Sabato 6 maggio la squadra Under 13 allenata da Raffaele Gennaro, che era coadiuvato dal compianto mister Bobo Gori, giocherà allo stadio Romeo Neri la finale provinciale del torneo Under 13 Fair Play. La vincente uscirà dal triangolare che coinvolge anche Rimini Football Club e Bellaria Igea Marina. Si comincia alle 15,30 con Rimini F.C. - Bellaria Igea Marina, a seguire Bellaria Igea Marina – Rivazzurra e infine Rivazzurra-Rimini F.C.. La prima classificata approda alla finale interprovinciale di domenica 14 maggio (probabilmente a Gatteo) alla quale seguirà quella regionale a Bologna.

“E' motivo di grande soddisfazione per il nostro club essere arrivati alla fase finale dopo un cammino iniziato a settembre al fianco di tante altre prestigiose società - spiega il Raffaele Gennaro, allenatore Uefa C, responsabile dell'Attività di Base e anima della storica società che nel 2020 si è rilanciata – E' la testimonianza che al Rivazzurra cerchiamo di lavorare al meglio”.





SUMMER CAMP Intanto è stato varato il Summer Camp organizzato dal Rivazzurra Calcio che si svolge dal 12 giugno al 28 luglio, dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 8,00 alle 13. E' riservato a bambini e bambine dai 6 ai 14 anni e ha come teatro il campo sintetico di Miramare in via Parigi.



I COSTI 70 euro per una settimana, due 120, tre 180, quattro 240, cinque 300, sei 320. L'abbonamento stagionale è di 420 euro. Ma c'è anche la possibilità di ingresso giornaliero (20 euro). Per fratello e sorella sconto del 10 per cento. La quota di iscrizione è di 30 euro (comprende assicurazione e kit di abbigliamento).



COME SI ARTICOLA Sono 50 i posti settimanali disponibili, otto i tecnici a disposizione a supporto dei quali ci sono figure del Riccione Calcio Femminile (serie C) deputate a seguire le bambine, tutti istruttori qualificati, con preparatori motori, allenatori dei portieri.



L'attività prevista ovviamente è calcistica abbinata a quella più ludica, con giochi mirati alla coordinazione motoria, il calcio tennis, esercizi per implementare l'attività coordinativa e motoria, il tutto sempre nell'ottica del divertimento. A metà mattinata spazio ovviamente per una gustosa merenda.