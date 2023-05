Calcio RSM, sabato al via le semifinali

Sport

Repubblica San Marino

| 15:43 - 05 Maggio 2023

Non conosce sosta il Campionato Sammarinese BKN301 che dopo aver archiviato mercoledì scorso le gare di ritorno dei Quarti di finale domani torna in campo per le semifinali. Sono rimaste quattro squadre – Cosmos, Libertas, Virtus e La Fiorita – a giocarsi quel secondo posto che vale l’accesso ai preliminari di Europa Conference League. Sabato 6 e domenica 7 maggio in programma le sfide di andata, il ritorno invece è previsto per il weekend successivo (13-14 maggio).



Sarà lo stadio di Montecchio, a fianco della Casa del Calcio, ad ospitare entrambe le gare di andata. Si comincia sabato alle 15:00 con Cosmos-Libertas. La squadra di Nicola Berardi dopo aver chiuso la stagione regolare al secondo posto dietro una sola lunghezza al Tre Penne campione, sarà testa di serie nella sfida contro la compagine di Floriano Sperindio, piazzatasi al sesto posto in regular season. I Gialloverdi ai Quarti si sono imposti in maniera netta sul Faetano, segnando ben sette gol e subendone solo uno nel doppio confronto. I Granata invece hanno eliminato il Tre Fiori grazie a due ottime partite: nella sfida di andata vittoria per 2-1 all’ultimo respiro, pareggio per 1-1 mercoledì scorso nella gara di ritorno. Anche in questa occasione, come contro il Tre Fiori, la Libertas dovrà imporsi in almeno una delle due gare, perché anche alle semifinali non ci saranno supplementari e rigori: in caso di parità nel risultato aggregato si qualificherà alla finale per il secondo posto la squadra meglio piazzata nella stagione regolare. Nei precedenti di campionato, pareggio per 1-1 nel girone di andata e vittoria di misura per il Cosmos per 1-0 nel girone di ritorno (gara inizialmente sospesa a fine primo tempo causa neve e rigiocata due settimane più tardi).

Domenica andrà in scena Virtus-La Fiorita, sempre in programma alle 15:00 a Montecchio. Tutto facile per la squadra di Thomas Manfredini ai Quarti, con la doppia vittoria e nessun gol subìto nel confronto con la Juvenes-Dogana. La compagine di Montegiardino sarà la favorita in quanto ha chiuso la stagione regolare al terzo posto proprio davanti alla squadra di Acquaviva e di fatto è testa di serie. La Virtus ha sfruttato al meglio il miglior piazzamento in regular season per eliminare la Folgore ai Quarti grazie ad un doppio pareggio (in entrambe le sfide arrivato nel finale di gara). Questa volta però non basterà e ai Neroverdi servirà il successo almeno in una delle due sfide se vogliono qualificarsi alla finale.

Sarà una partita speciale anche per il tecnico della Virtus Luigi Bizzotto che conosce bene l’ambiente della Fiorita, club che ha allenato e in cui ha sollevato anche dei trofei. In stagione regolare entrambi i precedenti sorridono alla Virtus, vincente sia nel girone di andata che in quello di ritorno.