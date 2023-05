Rimini, gli appuntamenti del fine settimana del 6 e 7 maggio

Eventi

Rimini

| 14:52 - 05 Maggio 2023

Fluxo al Ponte Tiberio.

Per la prima volta, arriva in Piazzale Fellini Wanderlust, con artigiani, designer e artisti provenienti da tutta Italia, per un weekend all'insegna della creatività, del buon cibo e della bellezza. Accanto al mercatino dell'artigianato di qualità, saranno presenti food truck selezionati, mentre un ricco calendario di workshop per adulti e bambini, esibizioni artistiche e installazioni animeranno l'intero weekend a due passi dal mare (sabato 6 e domenica 7 maggio).



Tra gli appuntamenti da non perdere nel weekend, lo spettacolo di Angelo Pintus sabato 6 maggio al Palazzo dello Sport (Rds Stadium).



Tanti sono gli ospiti per il Rec Film Festival, il Concorso nazionale per cortometraggi realizzati da ragazzi e giovani autori di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che fino a sabato si svolge a San Giuliano Mare.



Con la prima domenica di maggio, parte anche Fattorie Aperte 2023: gli agricoltori aprono i cancelli e i campi per delle speciali giornate di relax, degustazioni, attività ricreative e informative. È possibile scoprire un modo consapevole di lavorare la terra, allevare gli animali, produrre eccellenze enogastronomiche tra tradizione rurale e innovazione tecnologica. Un viaggio alla scoperta dei tesori naturali del nostro territorio.



IN EVIDENZA



Da giovedì 4 a sabato 6 maggio 2023

Teatro Tarkovskij, via Brandolino 13 - Rimini San Giuliano Mare

Rec Film Festival

Concorso nazionale per cortometraggi realizzati da ragazzi e giovani autori di età compresa tra i 18 e i 29 anni, promosso da “Mondo REC” con il patrocinio di Regione Emilia Romagna e Comune di Rimini. Sul palcoscenico del Teatro Tarkovskij, sono protagoniste opere cinematografiche indipendenti create da accademie, scuole, associazioni, case di produzione e da singoli cineasti esordienti. Dodici i film in concorso, selezionati tra oltre cento titoli pervenuti da tutta Italia, che affrontano tematiche spesso forti e significative come libertà, amicizia, orientamento sessuale, deep web, bullismo e molto altro. Durante gli spettacoli, oltre alle proiezioni dei film in gara, trovano spazio esibizioni musicali, canzoni dal vivo, coreografie ed ospiti. Tra i personaggi: il cantante Niveo e la ballerina Rita (dall’ultima edizione del talent-show “Amici”), l’attore Giuseppe Pirozzi (alias “Micciarella” nella serie “Mare Fuori”), Mario Di Leva (protagonista della fiction Rai “Resta con me”), il giovane interprete francese Robinson Mensah-Rouanet (dal film “Belle & Sebastien – Next Generation”) e ancora Andrea Arru (dalla serie Netflix “Diari”), Beatrice Bruschi (“Skam Italia”) e l’attore, youtuber e scrittore Roberto Mercadini. Nel corso della kermesse, verrà presentato, fuori concorso, il nuovo film prodotto da “Mondo REC” e interamente ambientato in Romagna: “Tra le stelle e il mare – Ritorno a Pietrarubbia”, un commovente lungometraggio sul bullismo. Teleromagna trasmetterà in diretta televisiva la serata finale, sabato 6 maggio dalle ore 20.30 (Canale 14 del digitale terrestre e in streaming su www.teleromagna.it).



Orario: giovedì 4 maggio alle ore 20.30; venerdì 5 maggio alle ore 9.00, 15.00, 20.30; sabato 6 maggio alle ore 15.00, 16.00, 20.30.



Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Info: www.recfilmfestival.it.



Venerdì 5 maggio 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Rimini ieri, oggi e domani. Un viaggio semiserio attraverso la musica.

Uno spettacolo pensato per omaggiare la città di Rimini, con una scelta artistica originale e ironica: raccontare la città dalle origini al presente, con l’incursione finale in un ipotetico futuro, attraverso l’evoluzione nei secoli della musica. Con Sergio Casabianca e la musica di Rimini Classica. Non mancheranno inoltre le esibizioni di danza.

Evento a cura di Sorridolibero APS con Rimini Classica.

Prevendita dei biglietti su: www.liveticket.it.

Ore 21.00. Ingresso a pagamento. Info: 335 1207464 (WhatsApp), www.facebook.com/sorridolibero.



Sabato 6 maggio 2023

Palazzo dello Sport - Rds Stadium, piazzale Pasolini 1/c – Rimini

Angelo Pintus: Bau.

Arriva a Rimini Angelo Pintus, comico, imitatore e cabarettista italiano, con il suo spettacolo dal titolo 'Bau'. Ma con un titolo come “Bau” veramente c’è bisogno di spiegare lo spettacolo? Veramente devo dirvi di che cosa parlerà? Io capisco se si fosse chiamato “Miao”, ma si chiama “Bau”! A volte davvero, mi viene voglia di abbaiare!” (Angelo Pintus). I biglietti sono in vendita sulla piattaforma TicketOne.

Ore 21.00. Ingresso a pagamento. Info: www.stadiumrimini.net.





Da sabato 6 a domenica 7 maggio 2023 piazzale Fellini - Rimini Marina Centro Wanderlust Tra la Fontana dei quattro cavalli e il Grand Hotel di Rimini, arrivano artigiani, designer e artisti provenienti da tutta Italia, per un week-end all’insegna della creatività, del buon cibo e della bellezza. Accanto al mercatino dell'artigianato di qualità, food truck selezionati saranno pronti a deliziarvi dalla colazione alla cena, mentre un ricco calendario di workshop per adulti e bambini, esibizioni artistiche e installazioni animeranno l'intero week-end a due passi dal mare. Orario: sabato 6 maggio dalle 11 alle 21; domenica 7 maggio dalle 10 alle 21 Info: www.facebook.com/WanderlustOfficinaCreativa