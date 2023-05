Riqualificazione della Superstrada SS72: l'assessora alla mobilità di Rimini esprime ottimismo

Attualità

Rimini

| 14:21 - 05 Maggio 2023

Un tratto della superstrada Rimini San Marino.

L'assessora alla mobilità del comune di Rimini, Roberta Frisoni, ha annunciato la redazione del progetto definitivo di riqualificazione e messa in sicurezza della Superstrada SS72. Questo progetto è stato redatto da Anas, l'azienda nazionale autonoma delle strade. Secondo Frisoni, questa è una buona notizia poiché risolverà un problema storico dei due territori, ovvero i semafori lungo la principale arteria di scorrimento tra Rimini e la Repubblica di San Marino.



Frisoni ha dichiarato che il progetto definitivo tiene conto delle osservazioni avanzate negli anni dagli enti locali, tra cui l'amministrazione comunale di Rimini, seduta allo specifico tavolo di concertazione insieme ad altri Comuni e alla Regione Emilia Romagna. Inoltre, Anas sta portando avanti una progettualità in linea con gli obiettivi degli enti locali, e ciò è necessario sia per quanto riguarda la tempistica di realizzazione che il piano dei finanziamenti.



Secondo l'assessora, questo progetto è fondamentale non solo per fluidificare e mettere in sicurezza la principale arteria di collegamento fra Rimini e San Marino, ma anche per la competitività e l'attrattività della zona. Ciò porterà a un salto di qualità che è anche alla base dell'accordo istituzionale siglato lo scorso anno con San Marino e che stabilisce una serie articolata di progetti sinergici proprio a partire dal tema della mobilità.



Il progetto prevede investimenti per circa 21 milioni di euro, superiori rispetto alla progettazione precedente che prevedeva un finanziamento di 14 milioni di euro sul contratto programma di Anas. Frisoni ha dichiarato che il Comune di Rimini ha fatto la sua parte, presentando una serie di dettagliate osservazioni per chiedere ad Anas, nell'ambito della realizzazione, di intervenire con opere integrate allo scopo di migliorare la fluidificazione della viabilità.



In particolare, il Comune di Rimini ha proposto la realizzazione di un sovrappasso ciclopedonale nella zona della Grotta Rossa, così come altre soluzioni che prendono in esame le aree interessate con l'obiettivo di garantire attraversamenti pedonali in punti strategici così come soluzioni di mitigazione e risoluzione di problematiche esistenti.



Infine, l'assessora ha fatto appello alla collaborazione e alla sinergia tra tutti i soggetti coinvolti, auspicando che si spinga sull'acceleratore e che si completi rapidamente l'iter di progettazione, che si dia copertura completa al finanziamento e vengano indicate le tempistiche di messa a gara e di inizio dei cantieri da parte di Anas. Frisoni ha concluso l'appello con l'auspicio di arrivare al più presto all'aggiudicazione dei lavori di un'infrastruttura attesa in primis dai residenti della zona.