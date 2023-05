San Giovanni, approvato il bilancio consuntivo. Spesa per luce e gas raddoppiata

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:18 - 05 Maggio 2023

La giunta di San Giovanni in Marignano.





Il consiglio comunale di San Giovanni in Marignano dello scorso 20 aprile ha approvato il bilancio consuntivo 2022, rispettando la scadenza prevista per il 30 aprile. Nello stesso consiglio è stato applicato l’avanzo, attraverso apposita variazione, che finanzierà opere già previste e manutenzioni straordinarie del patrimonio.



È l'assessore al bilancio Elisa Malpassi a commentare l'approvazione del bilancio consuntivo: "Il 2022 è stato caratterizzato da un importante caro bollette di luce e gas e dall’aumento generalizzato dei prezzi di beni e servizi. Per questo, nel corso del 2022, sono state approvate 7 variazioni relative soprattutto all’incremento delle utenze. Infatti l’ammontare della spesa per l’energia è passato dai 410mila euro del 2021 ai circa 740mila euro del 2022, mentre quella relativa al riscaldamento è passata da 96mila a 206mila euro. Tale aumento è stato finanziato in parte da risorse proprie previste a Bilancio, in parte (per oltre 130mila €) da trasferimenti correnti, nonchè da un’importante quota di avanzo libero, pari a circa 230.000 euro. I numerosi incontri con City Green Light, gestore della pubblica illuminazione, hanno garantito grazie ad una contrattazione, un risparmio di circa 100.000 euro".



Nonostante queste criticità, spiega Malpassi, "si è mantenuto forte l’impegno per sostenere la coesione sociale, restando vicini alla comunità e alle fasce più deboli. Per questo motivo si è individuato, ancora una volta in Obiettivo Famiglia, lo strumento adatto per intervenire e dare sollievo alle famiglie in situazioni di fragilità attraverso l’erogazione di circa 90.000 euro di contributi. Inoltre sono stati concessi diversi contributi alle associazioni non profit che operano sia nel settore culturale e turistico, sia nel settore sociale per la realizzazione di progetti rivolti alla promozione del territorio, al supporto di persone in difficoltà, al conseguimento di obiettivi e progetti".



Sul fronte della riduzione del debito, si registra un lieve calo: nel 2020 era di quasi 16 milioni, due anni dopo è calato a circa 25 milioni. Il debito medio per abitante scende da 1672 a 1581 in due anni. Il bilancio ha dovuto tener conto di mancati trasferimenti statali per circa 300.000 euro. Per quanto riguarda gli Oneri di Urbanizzazione sono stati incassati 271.485 destinati a spese di investimento e 221.000 destinati alla parte corrente, per un totale complessivo di 492mila euro.



"Questa approvazione nei termini conferma che abbiamo un bilancio solido e in equilibrio, che riesce a far fronte alle esigenze che si manifestano di anno in anno, anche in occasioni di straordinarietà come quanto accaduto nell’ultimo triennio - chiosa Malpassi - Ridurre l’indebitamento e nel contempo portare a compimento opere strategiche sostenendo tutti gli aumenti che sono intercorsi è un risultato non scontato che premia l’impegno nostro e quello di tutta la macchina comunale che ringraziamo per il suo apporto”.