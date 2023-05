Trekking dedicato ad Amarcord e passeggiate nella Rimini balneare: le visite guidate per vivere la città

Eventi

Rimini

| 14:07 - 05 Maggio 2023

Murale dedicato a Fellini.





Il primo fine settimana del mese è quello che vede i luoghi della cultura riminese proporre diverse visite guidate alla scoperta delle bellezze del centro storico. Dal Fellini Museum, il polo museale diffuso di nuovissima concezione e il più grande progetto museale dedicato al genio di Federico Fellini (venerdì 5 e domenica 7 maggio, ore 17) al Part- Palazzi dell’Arte, il museo d'arte contemporanea ospitato nei palazzi medievali dell'Arengo e del Podestà (sabato 6 maggio, ore 17); dal Teatro Galli (domenica 7 maggio, ore 11) alla Domus del Chirurgo, il sito archeologico con i suoi eccezionali mosaici e con lo straordinario corredo, unico al mondo e il più completo giuntoci dall’antichità, di oltre 150 strumenti chirurgici rinvenuti ed esposti all’adiacente Museo della Città (domenica 7 maggio, ore 17).



Questa settimana i City Tour di VisitRimini propongono invece un trekking urbano dedicato ad "Amarcord", sulle tracce di Federico Fellini. Si andrà alla ricerca dei luoghi della Rimini reale che hanno visto le gesta di Federico e degli amici e quelli ricostruiti in Amarcord (domenica 7 maggio, ritrovo ore 10.30 al Visitor Center).



Alla scoperta della Rimini Felliniana si può andare anche tutti i sabati di maggio, in sella a una bicicletta, con il Fellini Bike tour. Con partenza dal Bike Park, vicino alla stazione, si andrà alla ricerca dei luoghi felliniani, quelli dell'infanzia, quelli che Federico voleva rivedere ogni volta che arrivava a Rimini e i nuovi luoghi che la città gli ha dedicat



Sempre in sella alla bicicletta, domenica 7 maggio si può partecipare invece a una visita guidata della città di Rimini con focus sulle mura difensive della città di Rimini. Il percorso si sviluppa lungo le piste ciclabili a ridosso delle mura dall’Arco di Augusto fino al borgo San Giuliano, toccando altri luoghi evocativi della città come Castel Sismondo.





Inoltre domenica torna lo sport incontra la cultura, un evento sportivo-culturale che accompagna lungo un percorso ad anello di 7 km circa, nei luoghi dedicati a Fellini accompagnati da una guida e da una personal trainer, con la presenza di Elena Zanni, direttrice del Cinema Fulgor e AROP (Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica).



Domenica, in occasione di Wanderlust, l'evento dedicato alla creatività e all'artigianato che si svolge sabato 6 e domenica 7 maggio al Parco Fellini, nella splendida cornice del Grand Hotel, Discover Rimini propone una passeggiata nella Rimini balneare, che ripercorrerà per punti salienti l'affascinante storia del turismo riminese, dalla metà dell'Ottocento alla prima metà del Novecento, soffermandosi su edifici celebri che ne sono stati protagonisti passando per il nuovo Parco del Mare.



Al mattino di domenica il Liceo Classico di Rimini apre eccezionalmente le sue porte per una visita guidata gratuita a cura degli allievi, che narreranno la storia secolare della scuola, dal 1833 quando era in Palazzo Gambalunga, e dell’edificio storico che ora la ospita, già scuola elementare Carlo Tonini, noto storico e bibliotecario riminese, che fu per molti anni insegnante del Liceo. Sarà l’occasione per fare conoscenza anche con alcuni allievi illustri del passato tra l’Ottocento e il Novecento, tra i quali Giovanni Pascoli, Alfredo Panzini, Giovanni Lettimi, il beato Alberto Marvelli, Nevio Matteini, Amedeo Montemaggi, Augusto Campana, Renato Zangheri, Sergio Zavoli, Paolo Fabbri, Manara Valgimigli, importante grecista a cui è intitolato il Liceo, con un particolare omaggio a Federico Fellini e Carlo Alberto Rossi, per cui verranno suonate “Amarcord” e “Amore Baciami” dall’Orchestra del Liceo “Classicisti per nome”.