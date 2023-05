Baseball, San Marino in trasferta domenica a Poviglio

Sport

Repubblica San Marino

| 14:01 - 05 Maggio 2023

Quevedo.

Sarà il campo da baseball Heila di Poviglio, in provincia di Reggio Emilia, il teatro delle due sfide valevoli per la quarta giornata di campionato tra San Marino Baseball e Poviglio.



La squadra locale è, nel girone A, appena dietro la coppia di testa formata da Macerata e Campioni d’Italia. Le prime due sono imbattute (6-0), Poviglio ne ha vinte 3 e perse 3, significativamente davanti ad Athletics, Padule e Longbridge, tutte a 1-5.



Poviglio ha come migliori battitori Castillo (462) e Minari (391). Sul monte di lancio i partenti sono stati fin qui Capellano (1-2, 3.32), Almora (1-1, 3.46) e Medina (1-0, 2.77).



Si gioca due volte domenica, con gara1 in programma alle 11.30 e gara2 alle 15.30.



Doriano Bindi, quale valutazione rimane delle ultime due sfide della scorsa settimana a Bologna?

“Una buona valutazione. In casa del Longbridge ho visto bene la squadra. Siamo andati a battere sempre con la mentalità giusta e anche sul monte di lancio lo spirito è stato quello corretto. Questa volta i nove inning di entrambe le partite ci hanno permesso di avere più spazio da dare a tutti”



Come valuti Poviglio?

“Sono a tre vinte e tre perse e dovremo fare sempre molta attenzione, cercando di indirizzare le gare dalla nostra parte il più presto possibile”



Come sta la squadra?

“Bene, sono tutti a disposizione. La rotazione dei partenti sarà la stessa delle altre volte, con Di Raffaele e Quevedo a iniziare le partite”



Manca una vittoria alla matematica qualificazione alla seconda fase. L’obbiettivo è il primo posto o la questione è secondaria?

“L’importante è passare il turno per poi giocare una buona seconda fase, ma è chiaro che scenderemo in campo sempre per vincere e ci proveremo in tutte le prossime partite, anche quelle dell’ultimo turno”.