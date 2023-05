Basket C Silver, per l'ultima di campionato EA Titano sabato a Spoleto

Sport

Repubblica San Marino

| 13:58 - 05 Maggio 2023

Gamberini.



Nell’ultima gara stagionale, una EA Titano già promossa in C Unica fa visita all’Atomika Spoleto, squadra che occupa la penultima posizione in classifica a quota 8 punti (4 vinte e 23 perse). La squadra umbra è reduce dal recupero casalingo di giovedì sera con Urbania, gara finita 58-78 per i marchigiani con Tardocchi (16) e Gauzzi (13) migliori marcatori per i padroni di casa.



I Titans, che non hanno gli infortunati Dini e Fusco, sono a 36 punti col sesto attacco (72.9) e la sesta difesa (65.9) del girone. Spoleto segna invece 61.5 punti di media e ne subisce 78.7. All’andata, nel match del Multieventi, bella vittoria dei biancazzurri, che s’imposero 86-61 con due super prestazioni di Gamberini (27) e Dini (24).



Si gioca domani, sabato 6 maggio, al Palarota di Spoleto. Palla a due alle 18.



Questo il programma completo dell’ultimo turno

Spoleto – EA Titano

Osimo – Fossombrone

Urbania – Ascoli

Loreto Pesaro – Porto San Giorgio

Umbertide – Recanati

Basket Giovane Pesaro – Tolentino

Falconara – Gualdo



CLASSIFICA: Loreto Pesaro 52; Urbania 40; Fossombrone e Gualdo 38; EA Titano 36; Recanati 34; Perugia 30; Tolentino e Porto San Giorgio 24; Falconara e Basket Giovane Pesaro 22; Osimo 20; Ascoli 12, Spoleto 8, Umbertide 6.