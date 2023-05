Casa Madiba, una serata in musica con l'anteprima del Bababoom festival

Eventi

Rimini

13:50 - 05 Maggio 2023



Serata di musica a Casa Madiba Network, in via Dario Campana 59, dove domani (sabato 6 maggio) dalle 22 è in programma il “Nice up the dancehall", il party di lancio del Bababoom festival in scena a Marina Palmense dal 19 al 23 luglio (per l'occasione verrà estratto un premio per un ingresso gratuito). Sul palco si esibiranno i Madiba sound family, una formazione che da anni promuove cultura reggae e azioni sul territorio di emancipazione e rivendicazione dei diritti. Ospiti Labo sound system e Rubio.