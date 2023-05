Miramare: arrestato il pusher di via Principe di Piemonte

Cronaca

Miramare

| 13:46 - 05 Maggio 2023

Foto di repertorio.





Un 25enne di origine straniera è stato arrestato ieri (giovedì 4 maggio) a Miramare per l'ipotesi di reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Il giovane è stato notato in via Principe di Piemonte mentre confabulava con diverse persone, ricevendo soldi da alcune di esse. È stato così fermato da una pattuglia in borghese della Polizia Locale, all'altezza del bagno 140: con sé aveva diverse dosi di cocaina e 620 euro, somma ritenuta il provento di attività di spaccio e quindi posta sotto sequestro. Il processo per direttissima è stato celebrato questa mattina (venerdì 5 maggio).