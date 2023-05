Cattolica, sub in azione per pulire il fondo del mare dai rifiuti

Attualità

Cattolica

13:03 - 05 Maggio 2023

Sub in azione nelle acque di Cattolica per liberare il mare dai rifiuti e restituirlo integro e pulito alle specie marine che lo popolano. Si svolgerà domenica 7 maggio l'iniziativa denominata "Fondali Puliti Romagna", organizzata dal CRS (Coordinamento Romagna Sub), che vede il Circolo Nautico di Cattolica impegnato in prima linea con la propria sezione sub e apnea Easy Diver, insieme a sub esperti provenienti da tutta la Romagna. Il progetto, patrocinato dal Comune di Cattolica, vedrà scendere in campo 12 realtà operanti nel mondo della formazione e divulgazione della subacquea, protagoniste di una mattinata di immersioni per recuperare quanti più rifiuti possibili dai fondali romagnoli.



L'area costiera di Cattolica sarà interessata all'evento insieme a Ravenna, Rimini, Riccione, Misano. A Cattolica il ritrovo è previsto presso il Circolo Nautico (via Carducci, n° 118) dalle ore 8.30, con l'entrata in acqua dalle 9.30. La conclusione delle operazioni è prevista intorno alle ore 12.00.



"Prenderci cura del nostro è una responsabilità alla quale, come appassionati di discipline nautiche, non possiamo assolutamente sottrarci - commenta il Presidente del Circolo Nautico di Cattolica, Daniele Verni -. Un grazie particolare alle ragazze e ai ragazzi di Easy Diver, sezione di sub e apnea del Circolo Nautico, e al CRS, Coordinamento Romagna Sub, che ha saputo coinvolgere in questa iniziativa un gran numero di persone, desiderose di portare il loro contributo per la pulizia dei nostri fondali".