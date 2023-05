Inceneritore, Comune di Coriano chiede più verde per schermare l'impianto

Attualità

Coriano

| 13:00 - 05 Maggio 2023

Il sindaco Gianluca Ugolini e l’ass. Anna Pazzaglia con i tecnici di Hera.





Potenziamento del verde con nuove alberature e arbusti nell’area perimetrale dell’inceneritore di via Raibano per assicurare le migliori condizioni possibili dal punto di vista ambientale e del decoro. Sono queste le richieste avanzate dal sindaco Gianluca Ugolini e dall’assessore all’Ambiente, Anna Pazzaglia in sede di conferenza dei servizi di Arpae svoltasi nel mese di marzo alla presenza di vari rappresentanti di enti, tra cui Herambiente ed Ausl.



A seguito di specifica richiesta avanzata dall’amministrazione in merito al Piano di Miglioramento vegetazionale dell’area, Hera si è resa disponibile a piantumare, per la schermatura dell’impianto e la mitigazione visiva ed acustica, ulteriori 133 pioppi cipressini nella stagione più favorevole, ossia dopo l’estate, in aggiunta alla messa a dimora, partita nei mesi scorsi, di altre 196 alberature.



Alla conferenza dei servizi ha fatto seguito nei giorni scorsi un sopralluogo congiunto all’inceneritore tra i tecnici di Hera, il sindaco Ugolini e l’assessore Pazzaglia per verificare direttamente sul posto gli intervenuti richiesti e ritenuti più necessari.



“Gli alberi sono importantissimi perché assorbono CO2, producono ossigeno, riducono l’inquinamento, abbassano la temperatura dell’aria e proteggono dai rumori, sono polmoni verdi che contribuiscono a migliorare l’ambiente- affermano Ugolini e Pazzaglia -.Ecco perché la nostra attenzione all’impianto di smaltimento dei rifiuti continua ad essere alta, sempre in stretto contatto con Hera, Arpae ed ogni organo preposto, con particolare riferimento alla frazione di S.Andrea in Besanigo. Da qui la nostra richiesta rivolta ad Hera di rivedere con nuovo verde il contesto ambientale dell’impianto, in cui nell’arco di tempo di 2-3 anni, verrà dismessa la terza linea”.



Come infatti emerso durante la Conferenza dei servizi il progetto di smantellamento della Linea 3, con l’eliminazione del camino della linea e il recupero dell’area, si concluderà entro tre anni, dopo aver proceduto nel 2023 alle azioni di appalto e progettazione esecutiva ai fini dello smantellamento.