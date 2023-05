Basket - "Santarcangelo sarà sempre casa tua", si dividono le strade di coach Bernardi e Angels

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:24 - 05 Maggio 2023

Max Bernardi.

Come nei film, anche le più belle storie d’amore hanno una fine. Oggi (5 maggio) dopo 7 anni tra Santarcangelo e Rimini si separano le strade tra gli Angels Santarcangelo e Coach Massimo Bernardi. Un amore iniziato nel 2012 con la storica salvezza in Dna conquistata, e poi scoppiato nell’estate 2016, quando Massimo dopo aver guidato i Crabs Rimini in semifinale playoff di Serie B, accetta la proposta pazza di Paolo Carasso, ripartire dalla Serie D a Santarcangelo, rilanciando la società con i giovani del vivaio.

Massimo accetta con entusiasmo e gli Angels in due anni con in campo le annate 96-97-98, conquistano due campionati ottenendo la C Gold che verrà poi ceduta a RBR; dove Rimini guidata da Bernardi conquista la Serie B al primo anno. Negli altri due purtroppo la pandemia non ha dato la possibilità di conquistare quello che sicuramente sarebbe stato il sogno di Coach Bernardi, riportare il Basket Rimini in A2. Ritorna così nella stagione 2021/22 dove tutto è cominciato, a Santarcangelo, dove ottiene una tranquilla salvezza il primo anno e il secondo conquista la C Unica, stavolta con in campo i ragazzi 2004 e 2005.

"Dire grazie a Massimo è riduttivo, grande professionista e lavoratore in palestra, per lui un percorso incredibile con 4 campionati vinti in 7 anni, tanti ragazzi lanciati nel basket professionistico nati dal 1996 al 2005. Le strade tra gli Angels e Coach Massimo Bernardi si dividono ma siamo sicuri che entrambi continueranno a tifare l’uno per l’altra. Tutta Santarcangelo Massimo ti ringrazia e ti augura veramente le migliori fortune, ricordati che il Pala SGR sarà sempre casa tua" questo il commento della società Angels Santarcangelo.