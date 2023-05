Sara Falco, domani i funerali. Tantissimi i messaggi di cordoglio

Attualità

05 Maggio 2023

Sara Falco (foto da Facebook @sarafalco).



Centinaia di messaggi di cordoglio, postati in particolare sui social, sono stati il più sincero attestato d'amore nei confronti di Sara Falco, l'editrice 54enne del gruppo editoriale InBici scomparsa ieri pomeriggio dopo una straziante malattia.



Tutto il mondo del ciclismo e delle imprese si è stretto attorno al marito Maurizio "Michael" Rocchi, suo compagno di vita e di lavoro.



Per tutti coloro che vorranno dare l'ultimo saluto a Sara l'appuntamento è per domani sabato (6 maggio), alle ore 11, al cimitero di Borello (Cesena) FC.