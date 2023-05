Cattolica, cominciano i lavori di restyling delle due Farmacie Comunali

Attualità

Cattolica

| 12:01 - 05 Maggio 2023

Farmacia comunale Cattolica 2.

Puntano sulla qualità e l’innovazione dei servizi offerti e su locali più ampi e confortevoli le due farmacie comunali di Cattolica gestite da Farmacie Comunali Riccione del gruppo Aspes. Sono iniziati i lavori di ristrutturazione e riqualificazione della farmacia 2 di via Berlinguer nell’area del centro commerciale Diamante: i locali verranno ampliati e ammodernati, verrà automatizzata la gestione del magazzino e verranno introdotti servizi innovativi di telemedicina ed autoanalisi oltre a una cabina per i trattamenti per la cosmesi. L’obiettivo è di completare l’intervento per la fine dell’estate e, nel frattempo, i clienti della farmacia potranno recarsi nei container provvisori allestiti di fronte ai locali attuali trovando gli stessi servizi e lo stesso personale ad accoglierli. Dopo l’estate poi ci saranno cambiamenti anche nella farmacia 1 di via Del Prete che, pur restando nella stessa strada, traslocherà di qualche decina di metri in locali più moderni e funzionali. Anche in questo caso nella farmacia verranno introdotti servizi più innovativi ed automatizzati.





“Le farmacie svolgono sempre più un ruolo di avamposto del sistema sanitario nel territorio a contatto diretto con le esigenze di salute dei cittadini – spiega la sindaca di Cattolica Franca Foronchi – Siamo quindi felici che entrambe le nostre farmacie comunali saranno oggetto di interventi di riqualificazione nei prossimi mesi. L’obiettivo è quello di dare ai cittadini servizi sempre più innovativi e di qualità”.





“Si tratta di un investimento strategico che andiamo a realizzare a Cattolica per rafforzare la presenza sul territorio delle farmacie comunali consolidando il rapporto con i cittadini – spiega il presidente di Farmacie comunali di Riccione Luca Pieri – Nuovi locali, più moderni e funzionali e nuovi servizi, innovativi ed automatizzati, per dare alla comunità una struttura che sia sempre più una farmacia dei servizi ampliando la gamma di attività territoriali offerte, sia per favorire la deospedalizzazione della sanità sia per rafforzare il ruolo delle farmacie come primo presidio del sistema sanitario nel territorio”.​