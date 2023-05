Festa scudetto, l'onda azzurra travolge anche Rimini: gioia per centinaia di tifosi napoletani

Attualità

Rimini

| 11:54 - 05 Maggio 2023

Tifosi napoletani in festa al bar Tartughino di Viserba.

Il Napoli è campione d'Italia. Una serata indimenticabile anche per le centinaia di tifosi azzurri che si sono radunati a Rimini per assistere alla partita più importante degli ultimi 33 anni nella storia del club. Bardati di sciarpe, bandiere e vessilli azzurri i supporters si sono ritrovati al Bar Tartughino di Viserba per Udinese-Napoli, nella serata organizzata dal Napoli Club - Rimini Azzurra. Al 7' del secondo tempo il bomber Osimhen, siglando il gol dell'1-1 (risultato finale della partita) ha dato il via alla pazza festa dei tifosi partenopei in tutta Italia. Rimini non è stata da meno: urla, gioia, sorrisi e addirittura fuochi d'artificio hanno fatto da cornice a questo giorno così importante. Prima sul lungomare di Rimini, poi nei pressi della rotonda del Grand Hotel, al fischio finale è cominciato ufficialmente il lungo carosello dei campioni. La Riviera non è mai stata così colorata dell'Azzurro sponda Napoli.