Misano Racing Weekend, 17 gare e oltre 200 piloti in pista: il programma

Sport

Misano Adriatico

| 10:49 - 05 Maggio 2023

Foto di repertorio.

Protagoniste le auto a Misano World Circuit, con il Misano ACI Racing Weekend che vedrà il debutto stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. Ingresso gratuito in circuito.





"Siamo entrati nel vivo del calendario – dice Andrea Albani, managing director MWC - dopo il CIV e ora il Misano ACI Racing Weekend, avremo in sequenza i test ufficiali SBK l'11 e 12 maggio, il grande weekend col Grand Prix Truck, quello con l'Aprilia All Stars e l'Emilia-Romagna Round del WorldSBK. Tutto d'un fiato. Il circuito, ormai un vero parco dei motori, vivrà un mese straordinario, emozionante, che regalerà adrenalina agli appassionati di moto, auto e camion in pista".





Per ospitare una visita densa di esperienze e divertimento, la MWC Square sarà aperta al pubblico durante il Misano ACI Racing Weekend, con tutti gli store e le loro proposte.





Uno dei partners MWC, il Gruppo DiBa col suo team sarà presente sabato e domenica per far vivere emozioni salendo a bordo delle vetture più sportive della gamma BMW e Toyota. I test drive saranno gratuiti e basterà prenotarsi al desk Gruppo DiBa nella MWC Square. Orari test drive: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30. Le auto disponibili: BMW i4 50 e BMW IX1 MSport, Toyota Supra e Toyota Yaris Hybrid GR-S.





Aperto anche il Driving Simulation Center, nato dalla collaborazione tra Misano World Circuit e la società Res-tech. Il centro di simulazione, al primo piano della Pit Building, propone una decina di simulatori di guida X1, alcuni statici e altri con cockpit in movimento. Tutti sono dotati di software di simulazione di ultima generazione, con periferiche avanzate e basi volanti direct drive. I simulatori sono equamente suddivisi tra la tipologia Formula e quella GT, con seduta, cambi e freni differenziati in base alle due differenti esperienze di guida che si intende simulare.





A disposizione degli ospiti, grazie alla collaborazione con Atlante, società del Gruppo NHOA, sei stazioni di ricarica fast e quick accessibili al pubblico e disponibili sulle principali applicazioni di servizi per la mobilità elettrica.

Atlante sta sviluppando la più ampia rete di ricarica rapida e ultra-rapida del Sud Europa e la prima integrata al 100% con la rete elettrica, alimentata da energia rinnovabile e sistemi di accumulo per favorire la transizione verso una mobilità più sostenibile in Italia e in linea con gli obiettivi del pacchetto "Fit for 55" dell'Unione Europea.





Venendo alle gare in pista, nel weekend sono in programma ben quattro gare tra GT3 e GT Cup, con 43 equipaggi iscritti nella GT3 e 29 nella GT Cup al volante di Ferrari, Porsche, Lamborghini e Mercedes che hanno indotto la Federazione alla disputa di due gare separate per ogni classe.

In pista nella classe maggiore svettano le cinque Lamborghini Huracan che se la dovranno vedere con tre Ferrari 488, due BMW M4, altrettante Honda NSX e Mercedes AMG. E proprio su una vettura della casa di Stoccarda debutterà in campionato il 16enne Andrea Kimi Antonelli, uno dei giovani più promettenti del vivaio tricolore e campione in carica della F4 italiana e tedesca.

Il giovanissimo talento bolognese, da quattro anni al Mercedes Junior Team, ha avuto il via libera da Toto Wolff per gareggiare a Misano ed ha già una carriera plurivittoriosa essendo campione in carica della Formula 4 italiana e tedesca e vincitore nella Formula Regional degli Emirati Arabi Uniti.

A MWC Sarà invece il secondo appuntamento stagionale per il TCR Italy e TCR DSG, così come l'Italian F4 Championship con oltre 30 vetture in griglia.





Al via da Misano anche la stagione della Porsche Carrera Cup Italia che inaugura la sua 17a stagione con ben 35 piloti al volante della 911 GT3 Cup mod. 992. Confermata anche quest'anno la presenza del pluricampione della MotoGP, Jorge Lorenzo. In pista anche il riminese Giorgio Amati e nella Michelin Cup il sammarinese Marco Galassi.





Scatta da Misano anche la terza stagione del BMW M2 CS Racing Cup Italy col campione in carica Gigi Ferrara che dovrà difendere il titolo anche dal sammarinese Ugo Federico Bagnasco. Ad impreziosire il primo round della stagione la gara notturna alle 20.30 di sabato.





Dodicesima stagione al via per il MINI Challenge, con Paolo Maria Silvestrini a difende il titolo 2022





In totale ben 17 gare con oltre 180 vetture e 200 piloti al via, oltre al fascino delle gare in notturna di sabato sera.