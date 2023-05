Baseball serie B, quarto turno: New Rimini sul diamante dei Falcons Torre Pedrera

Sport

Rimini

10:41 - 05 Maggio 2023

Romano Pini, New Rimini Baseball (foto di D.Ruggeri).

Domenica 7 maggio sfida sul diamante di Rivabella per New Rimini, contro i Falcons Torre Pedrera, per il quarto turno del campionato di baseball di serie B, girone C.





Gare in programma alle 11.00 e alle 15.00, con diretta streaming sulla pagina Facebook di New Rimini e di Icaro Sport.





Saranno di fronte le due squadre che sin qui hanno fatto meglio di tutte nel girone: New Rimini è imbattuta e guida la classifica col record 6-0, mentre i Falcons Torre Pedrera seguono ad una lunghezza con 5-1, avendo perso solo una partita al debutto contro Fano.





Due squadre che si conoscono benissimo, quelle dei manager Zucconi e Lucena, con giocatori che hanno giocato sia insieme che da avversari, anche nelle categorie giovanili, oltre ad essersi incontrate pure lo scorso anno in serie A.





"Domenica affronteremo una buona squadra che conosciamo bene – dice il manager di New Rimini Gilberto Zucconi - sono sicuro che saranno due belle partite che ci serviranno per il nostro percorso di crescita come collettivo. Noi come gruppo daremo il massimo, cercando di non fare gli errori che nelle partite precedenti hanno permesso agli avversari di tornare in partita. Ci divertiremo e spero ci sia un bel pubblico a seguirle".





Rotazione confermata per i lanciatori di New Rimini, con Francesco Ridolfi partente in gara 1 e Tommaso Aiello in gara 2. Sul monte è a disposizione anche Daniel Muzzarelli, sempre più vicino al rientro e che comunque sarà utilizzato solo in caso di necessità per consentirgli il recupero pieno dopo l'infortunio al braccio nella serata del debutto. A disposizione tutto il resto del roster.