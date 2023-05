Non c'è tormentone senza Riccione: i Coma Cose in città per girare il nuovo videoclip

Attualità

Riccione

| 10:35 - 05 Maggio 2023

Coma_cose durante le riprese del videoclip girato al bagno 64 di Riccione.

È stato girato a Riccione il video del nuovo singolo dell'estate "Agosto morsica" dei Coma Cose, il duo composto da Fausto Lama e Francesca California. Le riprese sono state realizzate tra la spiaggia, il Bagno 64, il Beach Village, la sala giochi Happy Days, il "Da Bice", l'hotel The Box e la piadineria Kino.





A collaborare nella realizzazione l'Hotel The Box di Riccione, dove la coppia era già stata diverse volte in occasione di eventi organizzati dal Comune e non solo (tra i quali Albe in Controluce e DeeJay on Stage).





La vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa ha incontrato i Coma Cose durante le riprese: "Riccione è contemporaneità e diventa il luogo ideale dove ambientare le narrazioni di uno dei fenomeni musicali più amati e seguiti. Un incontro tra Riccione e la musica dei Coma Cose nato grazie alla storia della nostra città, grazie alla Riccione che cura il proprio immaginario, grazie alle nostre spiagge, al nostro mare. È stato bello conversare con loro, sognare di ritrovarli in modo spontaneo anche in estate magari di passaggio tra un concerto e un altro ora che Riccione è la loro casa. Un plauso va a The Box che sa cogliere le occasioni e le trasforma in opportunità per la città".





"È da quella magica "Alba in controluce" del 2021 che probabilmente Riccione e il The Box sono entrati a far parte non solo del cuore dei Coma Cose ma anche del loro immaginario. - racconta Marianna Chiaraluce, titolare del The Box - Quando Fausto mi ha chiamata per dirmi che voleva girare al The Box e a Riccione il nuovo video dell'estate, mi sono sentita felicissima. Tra i numerosi artisti che abbiamo avuto il piacere di ospitare al The Box, lui e Francesca (California) hanno sempre avuto un posto speciale nel nostro cuore, non solo per la loro musica, ma anche per le persone straordinarie che sono. Abbiamo messo a disposizione la nostra location e insieme a Simone Bruscia del Comune individuato altri luoghi iconici e che rispecchiavano le loro richieste. E' stato un magnifico lavoro di squadra e il duo è rimasto assolutamente colpito dall'ospitalità romagnola e il supporto di tutti".





"E anche se l'alba / un po' ci salva / vuoi o non vuoi / lo sai che agosto morsica / la pelle. I versi della nuova canzone di Coma Cose mi piace pensare siano scaturiti da quel concerto all'alba che li ha visti protagonisti per la prima volta a Riccione nel 2021. Un anno ancora surreale, di pandemia. Era il giorno prima di Ferragosto e i Coma Cose trasformarono i raggi del sole in fiamme negli occhi. Uno squarcio nella notte ribelle. Un concerto magnifico che ancora risuona nello sguardo e nella memoria di chi c'era. Un'alba maieutica, salvifica, forse decisiva per i Coma Cose che hanno deciso di tornare, oggi, su quella spiaggia, in quell'hotel – il The Box – che li ha accolti e che è diventato il loro nido – o forse una casa sospesa – al mare" - racconta Simone Bruscia, coordinatore degli assessorati Cultura, Sport e Turismo - "La forza della poesia di Coma Cose è tale per cui il riverbero del loro immaginario si estende ben oltre i confini della musica, lambisce i territori della moda, della fotografia, dello spettacolo, abbracciando le tendenze del contemporaneo. La poetica urbana di Coma Cose con questo nuovo pezzo si tuffa d'incanto nell'universo balneare, Riccione diventa la meta di un viaggio nel tempo e nell'anima, un viaggio che schiude alla sorpresa e alla meraviglia, una flânerie del cuore, scandita da ricordi, pensieri nell'aria e sogni d'estate. Le discoteche abbandonate sono colonie dismesse in prima linea sul mare. Agosto morsica e bisogna ballare. E allora danziamo, danziamo, altrimenti siamo perduti".