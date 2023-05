Incidente stradale a Morciano di Romagna: mamma e tre bambini coinvolti

Cronaca

Morciano di Romagna

| 10:04 - 05 Maggio 2023

Il luogo dell'incidente.

Oggi, 5 maggio, una mamma con tre bambini a bordo di una Volkswagen Touran stava procedendo lungo Via Ca Fabbro in direzione Pianventena, quando un'auto Ford Fiesta guidata da un singolo conducente proveniente dalla direzione opposta stava svoltando a sinistra in un piazzale. I due veicoli sono entrati in collisione, causando il ferimento di tutti gli occupanti, che sono stati trasportati in ospedali nelle vicinanze di Riccione e Rimini.



La polizia stradale è intervenuta sul luogo dell'incidente e ha acquisito le immagini registrate da una telecamera di sorveglianza posizionata nei pressi di una ditta per ricostruire la dinamica dell'incidente. Lo scontro si è verificato intorno alle ore 8 del mattino.