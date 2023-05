Strapparono il Rolex dal polso di una turista milanese a Riccione: arrestati a Napoli

Cronaca

Rimini

| 09:18 - 05 Maggio 2023

Foto di repertorio.

Avevano derubato a due turisti milanesi in vacanza a Riccione nel maggio del 2022 un orologio Rolex Daytona del valore di oltre 35mila euro. Nella giornata di ieri (4 maggio) i Carabinieri della Compagnia di Riccione a Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Rimini, nei confronti di 2 soggetti abitanti nel capoluogo partenopeo, gravemente indiziati del reato di rapina aggravata in concorso. Nello specifico, le due vittime – un 57enne ed una 53enne milanesi – stavano transitando in bicicletta per le vie del centro riccionese, quando improvvisamente un soggetto, sopraggiunto a piedi, si era lanciato loro addosso per strappare dal polso della donna l’orologio. Grazie alla complicità di un altro soggetto, presente in prossimità del luogo del delitto a bordo di uno scooter, l’asserito rapinatore era riuscito a dileguarsi e a farla franca. Quel giorno l’immediato intervento delle pattuglie dei Carabinieri, la conseguente denuncia da parte dei due turisti e la successiva attività investigativa, condotta mediante attività tecniche ed analisi di immagini video, avevano permesso di identificare i due presunti autori della rapina. I militari dell’Arma hanno ricostruito, inoltre, le fasi immediatamente antecedenti al fatto, durante le quali i due avrebbero pedinato gli ignari avventori fin dal primo mattino, attendendo la migliore occasione da sfruttare per intervenire e portare a compimento il loro intento. Tale ricostruzione ha permesso l’emissione della misura cautelare da parte del gip del Tribunale di Rimini, su richiesta della locale Procura della Repubblica.