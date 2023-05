Università: a Rimini nuovo corso sull'attività fisica, la nutrizione e la salute

Attualità

Rimini

| 08:24 - 05 Maggio 2023

La conferenza stampa del nuovo corso.

Rimini sta diventando sempre più un importante centro di attività formative legate alla salute della popolazione e alla promozione di buone pratiche come l'esercizio fisico e una corretta alimentazione.



Recentemente, il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell'Università di Bologna - Campus di Rimini, insieme all'Ordine dei Medici e Chirurghi e Odontoiatri, Uni.Rimini e con il supporto del governo locale, ha organizzato un secondo corso di formazione per medici di medicina generale, pediatri, endocrinologi e medici dello sport intitolato "Attività fisica, nutrizione e salute: il ruolo del medico".



Il corso prevede la partecipazione di 25 medici (13 posti ancora disponibili), con la possibilità di ottenere 40 crediti formativi a conclusione delle 25 ore di lezione. Il programma prevede anche una prova pratica nella nuova palestra Alma Gym, gestita dal Cusb e aperta a tutta la popolazione.



Alla presentazione del corso di formazione hanno partecipato il presidente di Uni.Rimini Simone Badioli, il direttore Lorenzo Succi, Claudio Stefanelli (direttore del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita), Franco Mandolesi (vice presidente dell'Ordine dei Medici) e Moreno Maresi (assessore allo sport).



Il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita è coinvolto in numerose iniziative, tra cui spiccano i preparativi per il Congresso mondiale di Medicina dello Sport che si svolgerà a Rimini nel 2025.



Durante la presentazione del corso, tutti i presenti hanno sottolineato l'importanza di un aggiornamento costante sulle problematiche scientifiche correlate all'attività fisica, all'alimentazione e alla nutrizione, nonché l'importanza della prevenzione come chiave di volta per affrontare l'attuale grave crisi del sistema sanitario. Mandolesi, vice presidente dell'Ordine dei Medici, ha spiegato che al momento i medici di base del riminese non sono stati ancora sensibilizzati ma che il loro coinvolgimento è in programma.



Il corso rappresenta un'attività di supporto ai programmi sviluppati dalla Regione per migliorare la salute dei cittadini attraverso l'adozione di stili di vita sani, come già fatto dal tavolo Wellness, a cui partecipano tutti e tre gli Ordini della Romagna.



Il corso avrà inizio il 12 maggio e si concluderà il 27 maggio.