San Marino presente all'incoronazione di Re Carlo III e Regina Camilla a Londra insieme a personalità internazionali

Attualità

Repubblica San Marino

| 08:05 - 05 Maggio 2023

Le misure di sicurezza sono molto rigorose.

Londra è in fermento in vista dell'incoronazione del Re Carlo III e della Regina Camilla, che si terrà sabato 6 maggio nell'abbazia di Westminster. Capitani di Stato, teste coronate e altre personalità si stanno dirigendo a Londra per partecipare alla cerimonia. Anche la Reggenza di San Marino sarà presente, portando il saluto delle istituzioni e del popolo sammarinese al Monarca britannico. Le misure di sicurezza sono molto rigorose e il numero delle delegazioni ufficiali è stato ridotto rispetto all'incoronazione della Regina Elisabetta II. Questo omaggio della Repubblica di San Marino a Re Carlo III testimonia il forte legame tra i due paesi. Inoltre, il rettore dell'Università di Urbino ha scritto al Monarca britannico per augurargli un lungo regno e ricordare la sua visita nella città 33 anni fa.