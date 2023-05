Volley D, la Titan Services sconfitta a Ravenna al tie-break: spera nei play-out

Sport

Rimini

| 07:49 - 05 Maggio 2023



Serie D femm./Girone E. Portuali Ravenna – Titan Services 3 a 2 (25/20 19/25 23/25 25/22 15/6).



La Titan Services gioca fino all’ultimo le sue carte per la salvezza, strappa un punto in casa della capoclassifica Portuali Ravenna e chiude il suo campionato a quota 20 punti. Ora dovrà attendere il risultato di Stella Rimini – Teodora Ravenna di sabato prossimo e analizzare la classifica avulsa fra i cinque gironi regionali, per sapere se sarà retrocessione diretta o potrà accedere ai play-out. “Le mie ragazze hanno giocato una buona partita contro una Portuali che si è proposta con una formazione diverso dal solito. Questo ci ha favorito un po’, anche se le bizantine, proprio per questo cambiamento, hanno giocato molte mezze palle che abbiamo sofferto. – Spiega a fine match coach Wilson Renzi. - Abbiamo perso il primo set a 20. Nel secondo siamo state brave a condurlo in porto con tranquillità. Il terzo l’abbiamo vinto 25 a 23, un parziale molto combattuto. A quel punto ci abbiamo creduto ma nel quarto siamo un po’ calate in attacco e in battuta, reggendo fino al 20 pari. Nel tie-break non siamo riuscite a essere competitive. Adesso aspetteremo i risultati delle altre squadre e sabato conosceremo il nostro destino”.



Titan Services. Ricciotti 26, Pasolini (L), Tura 26, Ghinelli 1, Filippi 10, Esposito 4, Menicucci, Casadei 3, Bernardi 1, Lazzari 2. N.E.: Rossi. All. Wilson Renzi.



Classifica (al 4/05/23). Portuali Ravenna 68, Fulgur Bagnacavallo 56, Figurella Rimini 52, Idea Volley Santarcangelo 49, Longiano Volley 45, Junior Coriano 40, Fenix Faenza 37, Unica Volley Rimini 31, Teodora Ravenna 24, Titan Services 20, Stella Rimini 19, Viserba Volley 15, Forlì 0.