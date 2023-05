Polizia postale contro la pedopornografia online: tredici indagate e cinque ragazzi salvati

Cronaca

Rimini

| 07:48 - 05 Maggio 2023

La Polizia postale di Rimini ha salvato cinque ragazzi dai maniaci grazie all'aiuto dei genitori che hanno controllato i loro telefoni. La Giornata nazionale contro la pornografia e la pedopornografia è l'occasione per fare il punto su un anno di attività della Polizia postale, che si occupa di proteggere i minori dalla pedopornografia. Il fenomeno dell'adescamento preoccupa sempre di più, in particolare nei luoghi dove i minori si sentono al sicuro, come le chat con i compagni di scuola e le piattaforme di gaming. Gli adulti che si dedicano alla pedopornografia sfruttano l'anonimato e l'impunità offerti dalla Rete. I genitori sono il primo baluardo di sicurezza per i minori, ma la Polizia postale è impegnata nella lotta contro la pedopornografia online. Un padre di famiglia, agente della Polizia locale di Rimini, è stato arrestato per detenzione di materiale pedopornografico. La Polizia postale ha individuato i suoi movimenti anomali sul web e ha fatto una perquisizione nella sua casa.