Femminicidio Rimini, richiesta risarcimento danni di oltre un milione di euro per i familiari di Noelia Rodriguez

05 Maggio 2023

L'avvocato Morena Ripa ha chiesto un risarcimento danni di oltre un milione di euro per conto dei figli e nipoti di Noelia Rodriguez, la badante peruviana di 46 anni assassinata con 21 coltellate dal suo ex compagno Maximo Aldana De La Cruz nel maggio di due anni fa. (Vedi notizia). Il giudice ha rinviato a giudizio De La Cruz per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e stalking. L'assassino, che ha già ammesso di aver ucciso la donna, ha presenziato all'udienza in una gabbia chiusa dai vetri blindati senza mai alzare lo sguardo. La richiesta di risarcimento non potrà mai essere evasa, dato che De La Cruz non ha la possibilità economica di far fronte alla somma richiesta.