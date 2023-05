Calcio giovanile, Centro estivo e montagna: l’estate top del San Lorenzo

Sport

Riccione

| 01:13 - 05 Maggio 2023

Il Presidente Vagnini con i due responsabili Manzaroli e Ortalli.

Si avvia al termine una stagione straordinaria per il settore giovanile del San Lorenzo che ha dato vita ad un nuovo corso con i neo responsabili Alessandro Manzaroli e Matteo Ortalli e ora si appresta a vivere un’estate ricca di iniziative con centro estivo e vacanze sportive in montagna.



9 squadre, 20 allenatori e oltre 200 atleti: sono questi i numeri della stagione che si sta chiudendo ma proprio in queste settimane gli impegni si moltiplicano con tutte le squadre che hanno chiuso i rispettivi campionati e sono ora impegnate nei vari tornei del circondario oltre ai tre tornei organizzati al campo di via Bergamo dalla Polisportiva del Presidente Vagnini.



Ma a fine maggio terminerà solo la stagione calcistica perché il nuovo progetto messo in campo prevede che anche durante l’estate non manchino le iniziative rivolte a ragazzi e famiglie e seguite direttamente da Manzaroli e Ortalli.



Il 12 giugno inizierà il Sanlo Summer Camp, il centro estivo dedicato a tutti i bambini/ragazzi (anche non iscritti a calcio) dai 6 ai 12 anni.



Non sarà un semplice centro estivo ma avrà una forte impronta ludico/sportiva con l’obiettivo di far praticare attività fisica, giocare e divertire i partecipanti seguiti dai mister del San Lorenzo e da istruttori qualificati.



11 settimane totali a partire dal 12 giugno in due diverse location: campo sportivo di viale Bergamo (3 giorni a settimana) e Riccione Beach Arena (2 giorni), due luoghi tranquilli, sicuri e a contatto con la natura.



Le attività proposte saranno tendenzialmente outdoor, una palestra a cielo aperto dove approcciare tantissime discipline in maniera ludica: calcio, beach tennis/volley, atletica, basket, pallavolo, rugby, ping-pong, biliardino, baseball sono solo alcune delle attività che verranno proposte con giochi e tornei organizzati dagli educatori oltre ad attività prettamente ludiche ispirate ai giochi di una volta (ruba bandiera, numeri, mosca cieca). Durante la settimana sarà riservata anche giornalmente una finestra di 30-45 minuti giornaliera per i compiti estivi dei bambini con il sostegno degli istruttori.



Oltre al centro estivo il San Lorenzo proporrà due diverse vacanze sportive rivolte ai suoi iscritti ma non solo: a Brentonico TN (20-25 giugno) per i 2010-11-12, a Valbonella (10-16 luglio) per i 2013-14-15. Saranno due esperienze sportive e formative dove si giocherà a calcio, si faranno escursioni e passeggiate e si praticheranno altre attività insieme agli allenatori del San Lorenzo.



Dopo alcune settimane di pre-iscrizione che hanno registrato numerose adesioni, sia per il centro estivo che per le vacanze sportive sono aperte le iscrizioni presso la segreteria di viale Bergamo (328 8995305/ 339 4329290 per info).