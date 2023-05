Calcio Promozione, Gabicce Gradara (quarto) nella tana dei Portuali (terzo)

Sport

Gabicce Mare

| 07:45 - 05 Maggio 2023

Tommaso Domini (al centro in maglia nera) in azione.

Dopo la sconfitta interna per mano del Valfoglia (1-2) che in virtù del ko dell’Urbania e dei pareggi delle rivali non ha lasciato segni gravi nella corsa playoff, il Gabicce Gradara affronta sabato (ore 14,30) la delicata trasferta in casa dei Portuali Ancona. Un avversario che è terzo in classifica, un punto in avanti rispetto alla formazione di Vergoni chiamata ad un risultato positivo per salvaguardare la quarta posizione o magari migliorarla e tenere a distanza di sicurezza il Vigor Castelfidardo – sesta della classe – nel prossimo turno di scena allo stadio Magi. Le due squadre arrivano al match con ruolini di marcia diversi: i Portuali nelle ultime cinque partite hanno collezionato 5 punti contro i 12 del Gabicce Gradara.



“Ci servirà un atteggiamento ed un approccio diverso rispetto alla partita con il Valfoglia nella quale siamo stati meno brillanti rispetto alle ultime partite in cui abbiamo collezionato quattro vittorie di fila che inconsciamente ci hanno condizionato – spiega il tecnico Vergoni – ; oltre al valore indiscutibile dell’avversario, abbiamo pagato gli stop and go delle soste, le assenze di Pierri e Domini e la condizione non ottimale di altri giocatori. Abbiamo creato poco e abbiamo subito due reti evitabili per le situazioni di gioco in cui sono maturati. Contro i Portuali dovremo fare uno scatto sotto il profilo mentale”.



Che squadra andate ad affrontare?



“E’ una formazione solida, che rischia poco come testimonia il bottino di reti subite – 19 – il migliore del girone. L’anno scorso ha fatto i playoff, quindi è abituata alle tensioni di una campionato di vertice. E’ uno scontro diretto che dobbiamo cercare di vincere”.



Il ko di domenica non ha cambiato di molto il volto della classifica…



“L’Urbania è caduta in maniera inaspettata sul campo del fanalino di coda San Costanzo a dimostrazione che bisogna essere sempre al top e il suo margine dalla terza è ora di sette punti. Noi dobbiamo guardare avanti ma anche alle spalle, alla sesta e pure alla quinta piazza e al distacco dalla seconda che deve essere inferiore ai dieci punti”.



Nelle file del Gabicce Gradara sarà assente Grandicelli (squalificato) , tornano a disposizione Domini, che ritroverà il suo posto in mezzo al campo, e Pierri che ha recuperato dall’infortunio.