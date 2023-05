Incidente in Alta Valmarecchia: ferito un ciclista francese

Cronaca

Novafeltria

| 18:06 - 04 Maggio 2023

L'elisoccorso atterrato al campo sportivo di Novafeltria per soccorrere il ferito.

Paura nella zona di Novafeltria oggi, giovedì 4 maggio, a seguito di un incidente in cui un ciclista sessantenne è caduto a terra, provocandosi diverse ferite, mentre stava percorrendo le strade dell'Alta Valmarecchia.



L'ambulanza della Croce Verde di Novafeltria si è recata sul posto e il 118 di Ravenna ha inviato un elisoccorso per soccorrere il ferito. Secondo le prime informazioni, le condizioni del ciclista sarebbero serie, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, un turista francese, stava pedalando lungo la strada quando, all'improvviso, ha perso il controllo della bicicletta ed è caduto rovinosamente a terra.



Grazie all'intervento tempestivo delle autorità sanitarie e di soccorso, il ciclista è stato trasportato all''ospedale "Bufalini" di Cesena per ricevere le cure necessarie.



La vicenda ricorda ancora una volta l'importanza di prestare sempre la massima attenzione alla propria sicurezza quando si pratica ciclismo, soprattutto se si è in vacanza e non si conoscono bene le strade e il territorio circostante.