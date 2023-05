Il gioco online traina l’Ecommerce: crescita anche dopo il ritorno alla normalità

Attualità

Nazionale

| 17:48 - 04 Maggio 2023

Foto di repertorio.





Nonostante l’inflazione, buone notizie dal settore Ecommerce. Il settore ha registrato infatti una crescita in doppia cifra anche per il 2022, raggiungendo i 75,89 miliardi di euro di fatturato, con una crescita naturale del 18,58%. I dati del report annuale di Casaleggio Associati sull’ecommerce in Italia che lo attestano sono stati presentati qualche giorno fa a Milano, insieme alle proiezioni per il 2023.



Il 2022 è stato un anno di reality check, dopo un biennio caratterizzato dai lockdown che hanno variato il normale andamento del comparto. Tuttavia, i risultati osservati sono comunque positivi, seppure, per la prima volta nel settore, la crescita sia dovuta all’aumento dei prezzi, che si attesta in media sul +9,43% con picchi del 15% per comparti come quello del turismo.



A credere nell’Ecommerce sono comunque 38 milioni di italiani che ogni mese si collegano a siti e app: a gennaio 2023 si sono raggiunti 44 milioni di utenti unici mensili, ossia il 75,1%, in lieve calo rispetto al 2022 (un -1,2% che appare del tutto fisiologico). Aumenta, invece, il tempo medio, che passa da 2 ore e 28 minuti a 2 ore e 40 minuti al giorno.



È il tempo libero a trainare il convoglio, rappresentando l’esatta metà del fatturato (50,07%). L’incidenza positiva è dovuta, in particolare, alla crescita del gioco online, un comparto sempre più in auge malgrado lo spettro persistente del gioco illegale, nelle cui maglie continuano a finire migliaia di italiani.



Anche a fronte dell’oscuramento di più di 10.000 siti illegali da parte della preposta autorità - l’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli - alcuni utenti continuano ad aggirare le normative accedendo tramite VPN per giocare su siti ritenuti irregolari dal governo italiano per fruire di quote migliori ed evitare di versare le tasse.



Una piaga del settore contro la quale ci si batte da anni su più livelli. Il primo è certamente quello normativo, con dure sanzioni e rigidi controlli operati da ADM a tutela del gioco sicuro e responsabile.



Non mancano poi le iniziative commerciali dei brand, che non solo promuovono la crescita del marchio, ma integrano offerte promozionali appetibili per gli utenti. Le offerte che riscuotono maggiore successo sono indubbiamente i bonus senza deposito, che ogni brand formula in base alle preferenze del proprio target, come si può constatare in questa pagina. Ognuna di queste promozioni rispetta criteri e requisiti stabiliti da ADM, che altresì garantisce la certificazione e la sicurezza della piattaforma, nel rispetto della normativa italiana in materia di gioco pubblico.



In generale, la formula si propone di far provare le demo di alcuni giochi agli utenti ancora prima che questi debbano versare denaro sul conto. In questo modo, si crea fin dall’inizio un rapporto fidelizzato e duraturo nel tempo e che, soprattutto, rientra nei limiti del gioco sicuro.



Si tratta di una strategia che funziona e non è infatti un caso che nella top ten dei marchi Ecommerce che sono cresciuti più in fretta nel 2023, al terzo posto si trovi proprio un operatore di gioco online dedito a scommesse e casino games.



Non sono solo tempo libero e giochi a portare aria di crescita: al secondo posto, si piazzano i fatturati dei centri commerciali online, che segnano il 19%, in calo di tre punti percentuali rispetto all’anno prima. Anche in questo caso, il dato non deve ritenersi preoccupante, considerando che i precedenti risultati beneficiavano ancora degli strascichi del lockdown.



Il settore che ha intrapreso la svolta più netta è il turismo, cresciuto sensibilmente rispetto al 2019 uscendo così finalmente dall’area rossa di crisi. Nel 2022 l’incremento è stato del 47%, anche per via dell’aumento dei prezzi, ma hanno giocato un ruolo fondamentale anche altri fattori. Uno è lo smart working, che ha permesso soggiorni più lunghi e anche in bassa stagione, l’altro è il rilancio di zone rurali, che ha promosso un turismo di tipo differente.



Come detto, ci sono anche state previsioni per il 2023, che sono all’insegna dell’assestamento e della crescita: si prevede che, in media, un sito di Ecommerce italiano crescerà del 17,26% in termini di fatturato. In testa anche in questo caso è sempre il tempo libero, con una stima del +23%, anche grazie alla riconferma delle concessioni per due anni sul gioco online.



Seguono i settori di alimentari e moda con una proiezione del +20%, salute e bellezza con il 19e subito a ruota casa-ufficio e arredamento col 18%.



Infine, uno sguardo agli obiettivi delle aziende. La maggior parte delle intervistate nel 2022 si propone un aumento del profitto (il 72% dei casi), segue nella classifica degli obiettivi la conquista di nuovi clienti (target del 50% delle imprese) e l’incremento dell’awareness del brand per il 45%.



La necessità di fidelizzare i clienti esistenti è stata espressa come priorità per il 36%, mentre il 30% intende guadagnare quote di mercato rispetto ai competitor.



Un mercato che tiene, insomma, quello dell’online e che si dimostra capace di mantenere le conquiste ottenute anche grazie alla crisi pandemica e ai lockdown, rinnovandosi e proponendosi come alternativa sempre più accattivante e valida rispetto al classico retail.