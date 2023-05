Misano, dal Transilvania Rock Horror Cafè al nuovo ristorante messicano di Ice Ferri

Attualità

Misano Adriatico

| 16:46 - 04 Maggio 2023

L'ingresso del locale.

A Misano Adriatico, dove tutto è iniziato con il primo Transilvania Rock Horror Cafè, Ice Ferri fa il suo ritorno con un nuovo ristorante messicano autentico. La cucina sarà curata da Enriquez e Antonio Gomez, padre e figlio che Ice Ferri ha selezionato dopo aver fatto colloqui a Città del Messico per garantire l'autenticità della "cocina mexicana". Inoltre, il ristorante offrirà ben 50 tipi diversi di tequila.



Dopo anni passati a Los Angeles, dove ha gestito con successo due attività nel settore della ristorazione, Ice Ferri ha acquisito una conoscenza approfondita della cucina messicana. Il ristorante aprirà in una posizione già nota a Misano, ovvero dove un tempo si trovava il Wave, un locale di tendenza nella zona.



Inoltre, il ristorante avrà una zona dedicata ai bambini, il "ninos corner", dove saranno disponibili anche le pizze nel caso in cui la cucina messicana risulti troppo piccante per loro.



L'inaugurazione del ristorante è prevista per il 12 maggio e vedrà la partecipazione speciale di Pau, il famoso cantante dei Negrita. In attesa dei due concerti della sua band al Vidia, già sold out, Pau cenerà con i clienti del locale e sarà disponibile per incontrare i fan, firmare autografi e, successivamente, animare la serata con un deejay set euforico e piccante come il famoso rum Negrita.



Insomma, Misano si appresta a ospitare un nuovo ristorante messicano autentico, che sembra avere tutte le carte in regola per diventare un nuovo punto di riferimento per gli amanti della buona cucina e della musica.