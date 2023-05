Ex mattatoio di San Lorenzo tolto al degrado: diventerà centro di aiuto per persone disabili

Attualità

Riccione

| 15:35 - 04 Maggio 2023

L'ex mattatoio di San Lorenzo.





L’amministrazione comunale di Riccione ha approvato il verbale di validazione del progetto di fattibilità per la riqualificazione dell’ex mattatoio di via Bergamo. Una volta approvato il progetto di fattibilità, atteso nella giornata di domani (venerdì 5 maggio), potranno essere affidati la progettazione definitiva ed esecutiva e i lavori per l’intervento da oltre otto milioni di euro per la realizzazione di un centro di socialità per il sostegno e l’aiuto alle persone con varie disabilità e alle loro famiglie.





Il progetto è finalizzato a dare accoglienza ed offrire supporto anche ad altre forme di disagio, in sinergia con associazioni o enti con esperienza nel settore.



Il recupero del vecchio macello di San Lorenzo, la cui costruzione venne avviata nel 1963 e terminata nel 1967, sarà finanziato per cinque milioni di euro attraverso i fondi del Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) e per tre milioni con fondi dell’amministrazione comunale di Riccione.



L’ex mattatoio occupa una superficie di 6.635 metri quadri, di cui 2.200 di edificato e ampi spazi esterni. Venne chiuso definitivamente nel 2005. Da allora non è più stato impiegato. Oltre a recuperare una proprietà del Comune, obiettivo dell’amministrazione è dare opportunità e servizi alle persone con disabilità e alle loro famiglie in maniera integrata e in stretta connessione con i loro bisogni. L’opera dovrà essere completata entro la primavera del 2026.