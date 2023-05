Parlamentare del Senegal ricevuto in Comune dal sindaco di Rimini

Attualità

Rimini

| 14:57 - 04 Maggio 2023

L'assessore Francesca Mattei, il sindaco Jamil Sadegholvaad.





Questa mattina (giovedì 4 maggio) il sindaco Jamil Sadgholvaad e l’assessore Francesca Mattei hanno ricevuto la visita in residenza comunale, del Parlamentare del Senegal e sindaco del Comune di Fimela, Karim Sene.



Ad accompagnare quest'ultimo durante la visita, c’erano anche Papa Youssopha Seck, Consigliere tecnico del sindaco, incaricato della Cooperazione internazionale e Agricoltura, Binta sy, assistente del sindaco e Seck Papa Modou, Presidente Anolf.



La delegazione senegalese si trova in città in questi giorni per la visita alla comunità senegalese stabilita a Rimini. L’occasione per conoscersi e condividere alcuni punti di cooperazione decentrata che collegano le due istituzioni.



Sindaco e assessore hanno donato agli ospiti l’opera in rilievo di Alessandro La Motta che riproduce il Ponte di Tiberio e due medaglie realizzate per il bimillenario Arco D’Augusto, oltre ad alcune pubblicazioni della città e della provincia in lingua francese.