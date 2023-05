Alluvione in Romagna, Confcooperative apre raccolta fondi per aiutare le imprese

Attualità

Emilia Romagna

14:42 - 04 Maggio 2023





Confcooperative Romagna ha aperto una raccolta fondi per aiutare le imprese associate che hanno subito danni dall'alluvione che ha colpito la regione e in particolare i Comuni della Romagna Faentina e della Bassa Romagna. "Abbiamo già ricevuto tante segnalazioni da parte delle nostre imprese. È ancora presto per stimare i danni ma vogliamo essere pronti e fare tutto il possibile per aiutare le cooperative, le persone che vi lavorano e le loro famiglie - ha sottolineato in una nota il presidente di Confcooperative Romagna, Mauro Neri -. È il momento di restare uniti e cooperare".