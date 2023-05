Interventi energetici ed infrastrutturali: il Comune di Santarcangelo punta ai finanziamenti regionali

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:27 - 04 Maggio 2023

La scuola elementare Pascucci.



La giunta comunale di Santarcangelo ha approvato due progetti di fattibilità tecnica ed economica finalizzati alla richiesta di contributi nell’ambito di altrettanti bandi regionali: gli interventi riguarderanno la sostituzione di parte degli infissi della scuola elementare Pascucci e il rifacimento del ponticello stradale di via Cupa Sant’Ermete, in corrispondenza dello scolo consorziale Mavone Grande.



L’intervento alla scuola Pascucci, che prevede la sostituzione di parte degli infissi in legno con l’obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio, sarà comunque realizzato interamente dalla società in house Anthea, nell’ambito della convenzione di affidamento dei servizi di gestione e di manutenzione del patrimonio immobiliare stipulata con il Comune di Santarcangelo. Quasi 270mila euro il costo stimato dei lavori, per finanziare i quali l’amministrazione comunale ha autorizzato Anthea a presentare domanda al bando regionale per il supporto a interventi di riqualificazione energetica e miglioramento/adeguamento sismico degli edifici pubblici.



Ammonta a 165mila euro, invece, il costo previsto dal progetto per il ponticello stradale a Sant’Ermete, anch’esso candidato a un bando regionale per l’assegnazione di contribuiti per la realizzazione di interventi di ripristino o consolidamento di ponti stradali e finalizzati alla loro messa in sicurezza.



Nel dettaglio, l’intervento prevede la demolizione delle strutture esistenti e la posa di otto scatolari prefabbricati in cemento armato vibrato, alla base dei quali sarà realizzata una soletta in cemento armato. La sommità del ponticello e il livello del terreno saranno poi raccordati attraverso rampe in terra, mentre a valle e a monte del tombamento è prevista la realizzazione di una testata e la posa del guard rail. Saranno infine predisposti il pacchetto stradale e il rivestimento in pietrame di sponde e fondo alveo a monte e a valle del tombinamento.