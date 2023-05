Villa Verucchio, piazza Europa diventa un grande mercatino solidale

Attualità

VillaVerucchio

14:05 - 04 Maggio 2023

Foto di repertorio.





In piazza Europa a Villa Verucchio tornano per la quinta edizione la boutique solidale e il mercatino 'Di seconda mano' con ricavato devoluto interamente alla Caritas di Villa Verucchio.



Appuntamento domenica 7 maggio dalle 10 e alle 17.30 è in programma la consueta sfilata di giovani indossatori e indossatrici. Per la prima volta saranno messi in vendita anche abiti maschili. La scorsa settimana le organizzatrici hanno ricevuto due pacchi, uno con una trentina di abiti eleganti da donna e un altro con una ventina di abiti da uomo.



L'iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Verucchio e il sostegno logistico dallo stesso, è nata nel 2019 grazie a un gruppo di amiche. Una di loro racconta: "Vedevamo le nostre figlie scartare e mettere via abiti quasi nuovi e abbiamo pensato di utilizzarli per creare un evento con cui raccogliere fondi per le persone bisognose: mercatino e sfilata di moda sono nati così". Dalla sala Romagna Mia l'iniziativa si è spostata quest'anno in piazza Europa. E cresce la partecipazione non solo dei visitatori: "Il nostro gruppo Whatsapp - racconta una delle ideatrici della rassegna - conta oltre 60 persone che aiutano a vario titolo: c'è chi dona anche un solo abito, ci sono parrucchiere, estetiste che mettono a disposizione i locali per preparare le ragazze, chi si impegna per la raccolta dei vestiti, chi ci ha regalato specchi e accessori, chi come la ditta Pesaresi mette a disposizione gratuitamente le piante per addobbare gli spazi".



La sindaca Stefania Sabba rimarca "il forte senso di fratellanza" della comunità verucchiese: "Iniziative come questa contribuiscono ad alimentarlo ancor di più".



Appuntamento dunque domenica prossima (7 maggio) in piazza Europa.