Più sorveglianza sul lungomare da Rivabella a Torre Pedrera con 40 nuove telecamere

| 13:24 - 04 Maggio 2023

Telecamere REPERTORIO.





Ieri (mercoledì 3 maggio) sono iniziati a Rimini i lavori di installazione delle nuove quaranta telecamere poste a sorveglianza del lungomare da Rivabella a Torre Pedrera, passando per piazza Pascoli di Viserba e la piazzetta di Calboli di Viserbella. Le telecamere panoramiche Axis ad alta definizione, pronte nel giro di sette giorni, sono in grado di riprendere gli spazi con angolature a 180° e 360° gradi, garantendo un monitoraggio efficace e completo delle aree. "Gli impianti - spiega l'amministrazione comunale di Rimini - sono collegati ad anello di fibra ottica ad altissima prestazione e lavorano in dialogo con i software delle forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia e Municipale), fornendo così agli organi competenti uno strumento in più per svolgere e potenziare le necessarie attività di vigilanza e prevenzione, assicurando un vasto presidio del territorio e di tutto quello che accade in una zona molto frequentata da residenti e turisti".



L'assessore Mattia Morolli evidenzia la capillarità del piano di videosorveglianza, attraverso "telecamere fisse che integrano e arricchiscono le attività di presidio svolte dalla Polizia Locale e dalle altre forze dell’ordine". Il sistema di controllo e sicurezza "interviene sia in fase preventiva che a valle", andando a scovare "azioni illecite e atti di vandalismo", ma anche prevenendo "eventuali fenomeni che possano turbare e infastidire la sicurezza pubblica e urbana grazie all’utilizzo di tecnologie performanti, in costante dialogo con gli uffici delle forze dell’ordine”.