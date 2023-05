Rimini, giù le polveri sottili nell'aria. Assessore Montini: 'Avanti: rafforziamo politiche ambientali'

Attualità

Rimini

| 13:07 - 04 Maggio 2023

Foto di repertorio.





Nel territorio riminese migliora la situazione legata alla presenza di polveri sottili nell'aria. Da gennaio ad aprile 2023 (i mesi di maggior concentrazione di polveri sottili assieme ai mesi di ottobre, novembre e dicembre) sono stati 17 gli sforamenti, il valore più basso degli ultimi 7 anni registrati a Rimini, quasi la metà degli sforamenti registrati nell'anno della pandemia, dove il lungo confinamento nelle case ridusse drasticamente il traffico veicolare.



Nel riminese emergono inoltre, dalle relazioni e dai monitoraggi di Arpae, dati positivi sui valori del biossido di azoto (NO2), che costituisce una delle maggiori cause dell’inquinamento dell’atmosfera, con effetti negativi sia sull’ambiente sia sulla salute delle persone, con una tendenza alla diminuzione, senza mai superare i limiti a partire dal 2020. Anche nei giorni di superamento del limite del Pm10 registrati in febbraio 2023 (dal 13 al 20) i valori massimi del biossido di azoto registrati nella stazione di traffico urbano Flaminia, sono sempre ampiamente rimasti al di sotto della soglia limite di 200 µg/m3 con nessun superamento giornaliero nei primi quattro mesi del 2023.



I dati sono stati comunicati dall'assessore Anna Montini che evidenzia "il trend di generale miglioramento registrato pur a fronte di numeri ancora da non sottovalutare". La strada intrapresa "è quella giusta" e c'è la possibilità di abbassare ulteriormente questi valori, ma sarà necessario "rafforzare le politiche ambientali, continuando a puntare sul rinnovo del parco mezzi e sul potenziamento del settore del trasporto pubblico locale, sulla mobilità alternativa all’auto, l’ampliamento della rete delle piste ciclabili e delle zone 30".



L'assessore evidenzia che sono diversi gli ambiti di intervento dell'amministrazione comunale: "l'efficientamento energetico degli edifici e il potenziamento del verde urbano", in particolare sotto quest'ultimo profilo "abbiamo avviato il percorso per la definizione del Piano del Verde il quale rappresenta la bussola per orientare la pianificazione organica delle infrastrutture verdi dell’intero territorio comunale, scegliendo le soluzioni più adatte a mitigare gli effetti dell'inquinamento atmosferico”.