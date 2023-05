Calcio inclusivo: Samba Rimini atteso dall'ultima di campionato

Sport

Rimini

| 12:37 - 04 Maggio 2023

L'assessore Gianfreda posa con la squadra del Samba Rimini.





Ultima giornata del campionato Dpcs (terzo livello) per il Samba Rimini, che sabato 6 maggio torna a viaggiare verso Ascoli per un'altra mattinata ricca di sfide. Ovviamente l'obiettivo è salutare al meglio un torneo iniziato con qualche difficoltà, poi superata: in ballo c'è la possibilità di chiudere al terzo posto (più difficile seppur matematicamente non impossibile il secondo) ma il risultato è sempre marginale. Non sarà comunque la fine degli impegni per i biancorossi, che avranno fino a giugno diversi tornei che li potranno mettere alla prova e al contempo far crescere.



Sabato il programma delle gare prevede la sfida alle 10.30 contro la Fermana, un autentico scontro diretto anche perché nel turno d'andata finì 5-4 per i marchigiani dunque Samba Rimini avrà il dente avvelenato e tutte le carte in regola per prendersi la rivincita. Alle 11.30 invece appuntamento contro il Borgoselesta, altra gara non semplice che il 3 dicembre scorso si chiuse sull'1-1. Tutto può succedere ma sicuramente i biancorossi venderanno cara la pelle. Infine, come da tradizione, il terzo tempo con tutti i partecipanti.