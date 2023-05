Primo Livello 'Super' per Riccione Terme che riapre con tutti i servizi

Attualità

Riccione

| 11:41 - 04 Maggio 2023

Riccione Terme.

Il Centro Riccione Terme, immerso nel verde e nella pace di una pineta secolare a pochi passi dal mare di Riccione, riapre lunedì 8 maggio. Un inizio di stagione con tutti i servizi al gran completo. Sarà possibile accedere ai cicli e ai percorsi di cura per patologie artroreumatiche, vascolari, dermatologiche, delle vie aeree superiori, dell'orecchio e delle vie respiratorie. Il Centro Termale è classificato 1° Livello Super ed è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. E' quindi possibile per residenti e turisti effettuare le cure, oltre che a pagamento, anche su prescrizione del proprio medico di base, al solo costo del ticket.





Una delle eccellenze di Riccione Terme è Fisia, l'unico centro di riabilitazione della costa romagnola con idrokinesiterapia in acqua termale sulfurea. Qui fisioterapia e riabilitazione si integrano e potenziano attraverso la medicina termale. Apparecchiature elettromedicali d'avanguardia e palestra riabilitativa rappresentano importanti ausili a disposizione dell'équipe di specialisti, fisiatri, fisioterapisti e rieducatori che dopo un'attenta valutazione del paziente, indicano il miglior percorso di cura e recupero e lo seguono passo a passo.





Le Terme di Riccione e il suo Centro Benessere Oasi Spa sono da sempre la giusta risposta al desiderio di ritagliarsi del tempo per sé, staccare la spina, rilassarsi, recuperare forma fisica e benessere mentale. L'offerta di massaggi, trattamenti viso, corpo, capelli e pacchetti termali è unica ed ineguagliabile in quanto alla sua base ci sono l'acqua sulfurea e i fanghi termali. Nel Percorso Termale Sensoriale si trovano ambienti e percorsi dedicati al benessere emozionale e al relax, per godere dei benefici immediati su corpo e psiche che dona l'immersione nelle acque sulfuree delle piscine termali.





Da sempre la "mission" di Riccione Terme è prendersi cura della persona nella sua interezza, mettendone al centro le necessità. Tutte le iniziative e i servizi proposti, in continuo aggiornamento, perseguono l'importante finalità di ottimizzazione della prevenzione e di promozione della salute e del benessere psicofisico della persona.