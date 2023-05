Mostre a Riccione: dopo il successo di 'Frida Kahlo' l'esposizione dedicata a Pantani e ai grandi del ciclismo

Eventi

Riccione

| 10:42 - 04 Maggio 2023

dalla mostra "Pantani e i campionissimi" di Miguel Soro, Riccione.

"Avevamo immaginato che il pubblico avrebbe apprezzato le immagini che raccontano la storia di un'icona del coraggio come Frida Kahlo ma il successo della mostra è andato davvero molto oltre le nostre aspettative". La vicesindaca di Riccione Sandra Villa esprime grande soddisfazione per il successo della mostra "Frida Kahlo. Una vita per immagini", promossa dal Comune di Riccione e curata da Civita in collaborazione con Maggioli Cultura, che dal 25 novembre al primo maggio ha totalizzato ben 13.476 presenze a Villa Mussolini.

"La sua storia è diventata davvero di tutti - sostiene l'assessora alla Cultura -, genera grande curiosità e interesse, soprattutto tra i giovani. In questi mesi abbiamo potuto constatare favorevolmente che la nostra villa storica sul mare è percepita sempre di più come il luogo delle mostre fotografiche: si è sviluppato un rapporto di fidelizzazione che intendiamo coltivare a lungo e che abbiamo voluto favorire con numerose aperture straordinarie".





I numeri delle ultime giornate di apertura dell'esposizione testimoniano un successo clamoroso: 1.408 paganti in quattro giorni con i picchi di affluenza di domenica 30 aprile (533) e lunedì primo maggio (480).





Ora Riccione intende non deludere il pubblico delle grandi mostre: "Non possiamo ancora svelare i nomi degli autori ma posso anticipare che abbiamo in programma per la nostra villa affacciata sull'Adriatico due mostre di livello assoluto, la prima a partire dall'inizio dell'estate, la seconda da novembre".

La mostra "Marco Pantani e i Campionissimi"

Sabato 13 maggio alle 18 sarà inaugurata alle 18 a Villa Franceschi la mostra di Miguel Soro dal titolo "Marco Pantani e i Campionissimi". Il grande ciclismo sarà in mostra a Riccione attraverso i ritratti e le gesta dei corridori che hanno fatto la storia di questo sport leggendario. Un'esposizione che è anche un omaggio a Marco Pantani, il Pirata, e a Ercole Baldini, il Treno di Forlì. La mostra sarà aperta al pubblico a partire da domenica 14 maggio e fino a domenica 4 giugno. Potrà essere visitata dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero. In occasione dell'inaugurazione è in programma una live performance dell'artista Miguel Soro.

La mostra sarà aperta al pubblico a partire dal 14 maggio, giorno in cui la Romagna sarà grande protagonista della 106ª edizione del Giro d'Italia con la nona tappa a cronometro che partirà da Savignano sul Rubicone e terminerà a Cesena.