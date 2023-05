Macfrut 2023, l'edizione dei record: oltre 1100 espositori nel 40esimo compleanno del salone

Attualità

Rimini

| 10:29 - 04 Maggio 2023

Foto Ansa.

Macfrut, il salone internazionale dell'ortofrutta compie 40 anni e, per l'occasione, si regala un'edizione 2023 con numeri da circoletto rosso. In programma a Rimini fino al 5 maggio la kermesse vede scendere in campo 1.100 espositori in rappresentanza dell'intera filiera - dalla produzione, alle tecnologie, al packaging - il 30% di operatori esteri, raddoppiati rispetto alla scorsa edizione, 300 buyer internazionali in rappresentanza di 57 Paesi, esponenti istituzionali di spicco provenienti da mezzo mondo a confrontarsi in una assise che si dipana in 1.500 incontri in tre giorni. Numeri, quelli dell'appuntamento riminese - che si svolge in contemporanea con Fieravicola - specchio di un comparto, l'ortofrutta che, con i suoi 15 miliardi di fatturato registrati nel 2022 rappresenta uno dei settori d'eccellenza del 'Made in Italy' alla base della tradizione culinaria dei territori e di una cultura gastronomica riconosciuta in tutto il mondo. Che sembra apprezzare e non poco: secondo i dati registrati lo scorso anno circa 60 miliardi di esportazioni provengono dal settore agroalimentare e il 10% di queste, circa 5,6 miliardi, arrivano dal settore dell'ortofrutta, un dato che conferma l'Italia come il terzo paese a livello europeo e il decimo a livello globale, con una quota export del 2,8%. Per questo, ha scandito aprendo la fiera, il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, "l'Italia deve giocare un ruolo da protagonista nel contesto internazionale dell'ortofrutta. L'Italia - ha puntualizzato - deve e può tornare ad avere un ruolo centrale in ambito internazionale. I numeri di Macfrut 2023 fotografano un evento in costante crescita per presenze di imprese, espositori e ricercatori che portano innovazione in agricoltura. Chi arriva qui per vendere i propri prodotti spesso riparte avendo fatto più acquisti che vendite perché qui trova le nostre eccellenze di cui dobbiamo andare orgogliosi", E soddisfatto di una manifestazione che nel suo primo giorno ha registrato anche la presentazione del Padiglione dell'Italia all'Expo di Doha 2023 e la candidatura di Roma per l'Expo 2030 è anche il presidente di Macfrut, Renzo Piraccini. "Oggi inauguriamo un'edizione di svolta per la fiera e più in generale per la filiera ortofrutticola - ha spiegato -: abbiamo raggiunto risultati straordinari, frutto di un grande gioco di squadra. Ci siamo dimenticati di quanto siamo bravi in Italia quando lavoriamo assieme. È un piccolo miracolo quello che abbiamo raggiunto con Macfrut - ha concluso - : un miracolo di cui tutti dobbiamo essere orgogliosi".