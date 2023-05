Vandali, degrado e traffici sospetti, rabbia dei residenti di Spadarolo: "Segnalazioni mai accolte"

Attualità

Rimini

| 10:12 - 04 Maggio 2023

Spadarolo, comune di Rimini.

"Bande di ragazzini che scorrazzano la notte danneggiando proprietà pubbliche e private, attività e traffici molto sospetti, litigi e urla a tutte le ore del giorno e della notte, personaggi che, seguiti (poco?) dagli assistenti sociali saltano sulle auto e girano minacciosi con le tronchesi in mano": sono solo alcune delle tante segnalazioni raccolte da Alessio Nucci, Presidente del Circolo Rimini Forese, circa la situazione in cui verserebbe la frazione riminese di Spadarolo.



"Dal 2020 - spiega Nucci - segnaliamo alle autorità competenti (Comune, Questura, Prefettura di Rimini) come Spadarolo sia diventata difficilmente vivibile dai residenti".

Una situazione veramente difficile che si unisce "a tutte le altre problematiche che da anni affliggono sia Spadarolo che Vergiano, in quel tratto di Marecchiese che viene tristemente chiamato 'La strada delle croci'".



Nucci, che è stato anche portavoce del comitato di zona, accusa la precedente amministrazione comunale per aver formulato promesse senza averle mantenute ed in particolare un assessore che gli rifiutava il dialogo, "non ha stima nei miei confronti, nè personale nè politica".



"Non ci accontentiamo - conclude Nucci - di due autovelox finti e di un dosso rallentatore ottenuto dopo anni di richieste, chiediamo soluzioni serie a problemi che evidenziamo da tempo. Nel frattempo continuano i traffici sospetti, i danneggiamenti, i comportamenti irresponsabili per strada e gli incidenti, gravi e meno gravi, soprattutto all'altezza dello spartitraffico posto di fronte al bar Cecchini, dove basterrebbe un'illuminazione notturna decente (richiesta da anni) per risolvere la situazione".



Intervento del consigliere comunale Lega Rimini Matteo Zoccarato



Su questo input da parte del gruppo di residenti, il consigliere comunale della Lega Matteo Zoccarato si è reso disponibile ad interroghare l'amministrazione comunale durante la prossima seduta consiliare. "Centinaia di famiglie da anni attendono risposte che, evidentemente, ancora nessuno è stato in grado di dare - spiega Zoccarato - Mi riferisco ai cittadini di Spadarolo, ed in particolar modo ai residenti del Ghetto Piccinelli, il complesso residenziale di via Darwin/Einstein per intenderci. Perché da diversi anni chi vive in quella zona, lamenta realtà drammatiche, anche tramite denunce ed esposti.

Sono all'ordine del giorno infatti - continua il consigliere - furti, danneggiamenti, urla e schiamazzi, accensione di fiamme libere, attività di spaccio e consumo di stupefacenti, esplosioni di petardi e utilizzo improprio di pistole scacciacani, inseguimenti e risse, cani di stazza importante lasciati liberi senza guinzaglio e museruola nel parco dove giocano i bambini, e tanto altro ancora".



"È inutile negare - sostiene Zoccarato - che buona parte di questi fenomeni è riconducibile alle numerose unità immobiliari ERP situate nella zona, ed il pubblico non può più esimersi dall'intervenire. La tensione sociale è alle stelle, e non è raro che chi tenta di ribellarsi a queste dinamiche, venga direttamente minacciato e subisca insopportabili 'dispetti'; nel corso degli anni diversi residenti hanno venduto per la disperazione. È necessaria un'operazione di presidio e controllo mirata, anche tramite l'utilizzo di telecamere e di concerto con ACER, per porre un freno a questa ignobile situazione prima che l'incidente oramai annunciato si manifesti".



"Contestualmente - conclude il consigliere della Lega - sollecito all'amministrazione le urgenti incompiute della zona; dall'area di sgambamento cani (diventata oramai necessaria), alla manutenzione del verde pubblico inadeguata, fino ad arrivare allo spartitraffico davanti al bar Cecchini non adeguatamente illuminato, e centrato dagli automobilisti con frequenza inaccettabile".