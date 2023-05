Più servizi e maggiore qualità: Inps e Commercialisti di Rimini firmano un protocollo d'intesa

Attualità

Rimini

| 08:54 - 04 Maggio 2023

I firmatari del protocollo d'intesa tra Inps e Commercialisti.

Con la sottoscrizione del protocollo d'intesa stipulato tra la Direzione Provinciale INPS di Rimini e l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini, si sono regolamentati i rapporti fra gli enti in una materia caratterizzata da frequenti modifiche legislative.



L’accordo, sottoscritto dalla Direttrice provinciale dell’Istituto Danila Casanova e dal Presidente dell’Ordine Giuseppe Savioli, ha una durata biennale.



“L’intesa nasce dalla volontà - spiegano i firmatari - di attivare una più incisiva collaborazione volta ad ottenere i migliori risultati sul piano di un'efficace fruibilità dei servizi da parte dei Commercialisti, nel pieno rispetto delle reciproche funzioni e obiettivi istituzionali”. Il confronto ha evidenziato che è interesse sia dell’INPS che dei Commercialisti, sempre più presenti nella materia del lavoro, regolamentare i rapporti con linee guida che consentano l'accesso dei professionisti e dei loro assistiti ai servizi offerti dall'Istituto.



Inoltre, a consentire una più rapida e fluida gestione delle attività di imposizione contributiva e riscossione. L’obiettivo comune è di assicurare la massima qualità e tempestività dei servizi, lotta all'evasione ed elusione contributiva e contrasto all'esercizio abusivo della professione.



Le parti hanno anche concordato sulla necessità di prevedere la realizzazione di incontri e seminari formativi al fine di favorire lo scambio di informazioni, l'approfondimento e l'aggiornamento relativamente alla normativa di riferimento, alle prassi operative e alle procedure utilizzate. “E’ prevista – aggiunge la Vicepresidente dell’Ordine Cinzia Brunazzo, delegata dell’Ordine in materia di lavoro - l’istituzione di un tavolo tecnico che si riunirà con cadenza semestrale per monitorare il rispetto degli impegni assunti, approfondire tematiche di carattere tecnico normativo e ogni altra problematica meritevole di un intervento congiunto da cui far discendere indicazioni operative per gli iscritti”.